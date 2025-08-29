El Subsidio Familiar Automático es un aporte económico dirigido exclusivamente a beneficiar, de manera automática y sin necesidad de postulaciones, a un sector de la población que integren el 40 % más vulnerable de la población en Chile, según la Calificación Socioeconómica (CSE) del Registro Social de Hogares. De esta manera, a través de este bono, se asegura el bienestar para la ciudadanía, quienes se ven perjudicado por el alza de los precios en los productos esenciales del hogar. No obstante, muchos se preguntan cuáles son los requisitos y el monto que asignó el Gobierno chileno para este estipendio. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNTO COBRARÁN LOS BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO FAMILIAR AUTOMÁTICO EN CHILE?

Según la plataforma del Gobierno de Chile, el Subsidio Familiar Automático es entregado exclusivamente por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia a los niños, niñas y adolescentes que reúnan las condiciones establecidas en la Ley de Subsidio Familiar, de acuerdo con las modificaciones introducidas en la Ley n.° 21.550. Desde el 1 de julio de 2024, el pago por cada causante es de $21.243 mensuales. En cuanto a los niños, niñas o adolescentes que tengan una discapacidad acreditada, el monto asciende al doble, es decir, $ 42 486.

El niño, niña o adolescente podrá acceder al Subsidio Familiar Automático, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por el Gobierno de Chile.

El plazo máximo para cobrar este beneficio es de seis meses contados desde la fecha en que se emite el documento de pago. Por ejemplo, si el aporte se genera el 19 de marzo de 2025, el beneficiario tendrá hasta el 19 de septiembre de ese año para cobrarlo. Una vez vencido ese periodo, el derecho expira automáticamente, conforme indica la plataforma web del Gobierno de Chile. Cabe mencionar que los menores de 18 años pertenecientes al 40 % más vulnerable de la población, y que cumplan con los requisitos establecidos, acceden automáticamente al Subsidio Familiar (SUF).

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA ACCEDER AL SUBSIDIO FAMILIAR AUTOMÁTICO?

Para acceder al Subsidio Familiar Automático, el niño, niña o adolescente (causante del beneficio) tendrá que cumplir con una serie de requisitos, como: