La Convención Internacional de Cómics de San Diego (en inglés, Comic-Con International: San Diego), es considerada la ceremonia más grande de su tipo en Estados Unidos y la cuarta más multitudinaria del mundo, solo superada por la Comiket en Japón. Y, para este 2022, promete sorprender a los fans.

¿Cuándo será el Comic-Con San Diego 2022?

El San Diego Comic-Con se desarrollará entre el 21 y 24 de julio, como ya es costumbre, en el Centro de Convenciones de San Diego.

¿Qué novedades presentará la Comic-Con San Diego 2022?

Dos años después, la convención más grande de la cultura pop, Comic-Con, regresa a la presencialidad con un gran evento en su hogar regular en el Centro de Convenciones de San Diego.

Serán cuatro días donde compañías como Marvel, DC, Netflix y HBO mostrarán sus novedades en cuanto a series y películas, las mismas que prometen sorprender a los fans más exigentes.

“Dragon Ball Super: Super Hero”, “House of the Dragon”, “The Lord of the Rings: The Rings of Power”, “Black Panther: Wakanda Forever” y “Black Adam” son algunas de las producciones que serán discutidas durante el evento, en el que los fans podrán interactuar con los directores, guionistas y actores que hacen que estos shows y películas sean posibles.

De los eventos anunciados, en el caso de Marvel, la mayoría tienen que ver con el brazo de las tiras cómicas de la compañía. También se esperan novedades sobre el estreno de la serie de animación “Marvel’s Moon Girl and Devil Dinosaur”.

Mientras tanto, el evento de Marvel Studios solo tiene una vaga descripción donde se confirma la presencia de Kevin Feige en el escenario junto a “invitados especiales”.

Feige ha prometido sorpresas para la presentación de este año, pero el más obvio entremés para su presentación es nueva información y tráilers sobre las películas que Marvel Studios ya ha anunciado, como es el caso “Black Panther: Wakanda Forever”, a estrenarse el próximo noviembre.

A esto se le suman las películas del 2023 “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” (17 de febrero), “Guardians of the Galaxy Vol. 3″ (5 de mayo) y “The Marvels” (28 de julio).

De otro lado, Paramount también ha adelantado uno de sus paneles, publicando el primer póster para su reboot cinematográfico de la franquicia “Dungeons & Dragons” (“Calabozos y dragones”) titulado “Honor Among Thieves”.