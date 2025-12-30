Durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo se concentra un mayor uso de pirotecnia, luces decorativas y equipos eléctricos funcionando de manera simultánea.

Según el Centro de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el 80% de los incendios registrados en la Nochebuena de 2025 estuvo relacionado con el uso de pirotécnicos, una cifra que vuelve a encender las alertas a pocos días del Año Nuevo.

De acuerdo con José Martínez, jefe de prevención de riesgos de RIMAC, una parte importante de los incendios urbanos se origina por sobrecargas eléctricas, conexiones defectuosas o instalaciones antiguas, riesgos que tienden a intensificarse durante fechas festivas debido al aumento del consumo eléctrico.

¿Qué medidas preventivas se deben tomar en el hogar antes de Año Nuevo?

Aunque ningún riesgo puede eliminarse por completo, adoptar medidas preventivas reduce significativamente la probabilidad de un incidente. En viviendas, se recomienda:

Evitar sobrecargar los tomacorrientes, especialmente al conectar varias luces o equipos en un solo punto.

No utilizar extensiones dañadas o sin certificación, ya que incrementan el riesgo de cortocircuitos.

Apagar las luces decorativas y los equipos eléctricos antes de dormir o salir de casa.

Revisar el estado de enchufes, cables y tableros eléctricos, sobre todo en viviendas antiguas o con instalaciones sin mantenimiento reciente.

Mantener velas, fuegos artificiales y fuentes de calor alejados de materiales inflamables como cortinas, muebles o papel decorativo.

“En estas épocas vemos un uso simultáneo de luces decorativas, electrodomésticos y equipos eléctricos que no siempre están preparados para soportar la demanda. Una revisión básica puede marcar la diferencia entre una celebración segura y una emergencia”, advierte Martínez.

¿Qué recomendaciones deben considerar los negocios y locales comerciales?

En el caso de negocios y establecimientos comerciales, las medidas preventivas deben ser aún más estrictas, considerando la presencia de trabajadores y clientes. Entre las principales recomendaciones están:

Realizar inspecciones eléctricas, especialmente en áreas con alto consumo de energía.

Evitar conexiones temporales o improvisadas que puedan generar sobrecalentamientos.

Contar con extintores operativos y rutas de evacuación claramente señalizadas.

Ejecutar simulacros de evacuación de forma regular para que el personal sepa cómo actuar ante una emergencia real.

¿Qué rol cumple el seguro frente a un incendio?

En el Perú existen seguros multirriesgo que cubren daños ocasionados por incendios, inundaciones y otros eventos imprevistos, protegiendo el patrimonio familiar y empresarial. Desde una mirada preventiva, se recomienda que las empresas:

Cumplan con la normativa de construcción vigente.

Implementen sistemas contra incendios acordes al tipo de actividad y nivel de riesgo.

Gestionen de manera integral sus riesgos, con el acompañamiento de asesores especializados.

¿Por qué es clave contar con un seguro adecuado?

“Un incendio puede generar pérdidas materiales significativas e incluso interrumpir la continuidad de un negocio. Contar con un seguro adecuado permite enfrentar este tipo de situaciones con mayor respaldo y tranquilidad, tanto para las familias como para los emprendedores”, concluye el vocero de RIMAC.

