La cena navideña en Perú combina tradición, sabor y reuniones familiares. Si este año buscas opciones prácticas sin perder el toque clásico, estas 5 recetas de cena navideña peruana son ideales: fáciles, económicas y listas en poco tiempo.

Pavo al horno clásico

El pavo al horno es el protagonista indiscutible de la Navidad peruana. Su sabor se realza con una marinada criolla que lo hace jugoso y aromático.

Ingredientes básicos: Pavo, ajo, sillao, ají panca, mantequilla, vino blanco.

Pasos rápidos:

Marina el pavo desde la noche anterior. Unta mantequilla sobre la piel. Hornea a 180 °C durante 3 a 4 horas, bañándolo con su jugo. Deja reposar 15 minutos antes de cortar.

Pierna de cerdo al horno jugosa

Una excelente alternativa al pavo, muy popular en mesas peruanas por su sabor intenso.

Ingredientes básicos: Pierna de cerdo, ajo, comino, ají panca, vinagre, cerveza negra.

Pasos rápidos:

Marina la carne por 12 horas. Sella la pierna en una sartén. Hornea cubierta con papel aluminio por 2 horas. Destapa y dora por 30 minutos.

Arroz árabe navideño

Este acompañamiento es infaltable en la cena navideña peruana, gracias a su mezcla de sabores dulces y salados.

Ingredientes básicos: Arroz, fideos, pasas, almendras, mantequilla.

Pasos rápidos:

Dora los fideos en mantequilla. Agrega el arroz y sofríe ligeramente. Añade agua caliente, pasas y almendras. Cocina a fuego bajo hasta que el arroz esté graneado.

Ensalada rusa peruana

Fresca, colorida y fácil, la ensalada rusa equilibra los platos fuertes de la Navidad.

Ingredientes básicos: Papa, zanahoria, arvejas, mayonesa, sal.

Pasos rápidos:

Cocina las verduras por separado. Pícalas en cubos medianos. Mezcla con mayonesa y sal al gusto. Refrigera antes de servir.

Ensalada de frutas navideña

Una opción ligera y refrescante para cerrar la cena navideña sin excesos, muy común en los hogares peruanos.

Ingredientes básicos:Manzana, piña, plátano, mandarina, uvas, jugo de naranja, miel.

Pasos rápidos:

Lava y corta todas las frutas en trozos. Colócalas en un bowl grande. Añade jugo de naranja y un toque de miel. Mezcla suavemente y refrigera antes de servir.

Estas recetas de cena navideña en Perú permiten disfrutar de una mesa completa, sabrosa y tradicional sin pasar horas en la cocina. Con ingredientes fáciles de conseguir y pasos sencillos, la Navidad puede ser deliciosa, práctica y memorable.