Durante las festividades de fin de año, los fuegos artificiales iluminan el cielo, pero es fundamental extremar precauciones si se manipulan productos pirotécnicos. En fechas como el 24 y el 31 de diciembre, el uso de cohetes y petardos es muy común; sin embargo, además de generar contaminación ambiental, su manejo inadecuado puede causar quemaduras u otros daños en la piel. El Ministerio de Salud (Minsa) emite recomendaciones para alertar a la población y prevenir accidentes durante estas celebraciones. A continuación, te explicamos qué hacer en caso de sufrir una lesión por fuego o explosión, cómo actuar de forma inmediata y otros consejos de seguridad respaldados por las autoridades para esta Navidad y Año Nuevo.

Fiestas de fin de año: ¿Cómo debes actuar si sufres una quemadura?

Las fechas del 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1 de enero, suelen generar preocupación entre las autoridades de salud debido al uso de pirotecnia. Cohetes, petardos y otros artefactos similares pueden provocar quemaduras y accidentes graves, especialmente si son manipulados por niños. Por ello, Cinthia Evangelista Medina, coordinadora de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, aconseja a los padres mantener a los menores alejados de estos productos durante las festividades. El manejo inadecuado no solo puede causar lesiones en la piel, sino también amputaciones, daños en la audición o la vista e incluso consecuencias mortales.

“Es muy importante que los niños, sobre todo los más pequeños, estén siempre bajo la supervisión de un adulto”, refiere además la especialista haciendo hincapié en que “si, a pesar de esos cuidados, un niño ingiere uno de estos productos, debe ser llevado rápidamente a un centro de salud para que reciba atención profesional e inmediata”.

Considerando ello, el Minsa recomienda en principio que podamos mantener la calma ante sucesos graves como quemaduras causadas por manipulación de juegos pirotécnicos, y luego la persona afectada, estar “alejada de la zona insegura o la fuente de calor”, debiendo “aplicársele agua fría corriente -del caño- sobre la zona” lastimada a fin de refrescarla para finalmente cubrir la herida con una toalla, gasa o paño limpio.

“Jamás debe aplicarse ungüentos, cremas, aceites, frutas o algunas hierbas sobre el área afectada, pues podrían profundizar las lesiones y agravar el caso”, termina aconsejando Pedro Ciudad Cruz, jefe del Servicio de Cirugía Plástica y Quemados del propio Arzobispo Loayza, mientras enfatiza a la vez que la prevención resulta primordial para afrontar situaciones de extremo peligro durante las fiestas de fin de año.

Las mejores frases para enviar por Navidad

La Navidad no se trata de abrir regalos, se trata de abrir nuestro corazón.

El mejor adorno de Navidad es una gran sonrisa. ¡Feliz Navidad!

Feliz Navidad, que el amor inunde tu hogar y el de tu familia.

Si recibiste este mensaje, es que fuiste parte de esas personas que me hicieron feliz este año. Feliz Navidad.

Para Navidad: felicidad. Para Año Nuevo: prosperidad. Y para siempre: nuestra amistad.

Que tus ilusiones, sueños, deseos y anhelos se hagan realidad esta Navidad.

Felices fiestas. Que el espíritu de amor y paz de la Navidad te acompañe durante todo el año.

¡Desperté y llegaron a mi mente recuerdos bonitos, por eso me acordé de ti. ¡Feliz Navidad!

La magia de la Navidad es la magia de las personas como tú.

Que estas fechas tan señaladas estén repletas de cosas buenas, para vosotros y vuestras familias.

No hay nada mejor que estar junto a ti estas Navidades.

Que tu noche de Navidad esté llena de sonrisas y en tu mesa estén las personas que más quieres.

Que pases una bonita Navidad, repleta de amor junto a la gente que llevas en tu corazón.

La Navidad es mágica porque estamos juntos.

No existen limitaciones para nuestros sueños, basta creer. ¡Feliz Navidad!

