Lejos de su deslumbrante belleza, Kate Winslet, la actriz que interpretó a Rose, uno de los personajes principales de la famosa película Titanic, al parecer, también tiene un corazón noble. Esto se ve reflejado en una reciente información que se viene viralizando en redes sociales, sobre el apoyo social que brindó a una madre de familia que necesitaba pagar su recibo de luz para mantener la vida de su pequeña hija.

EL DÍA QUE KATE WINSLET PAGÓ RECIBO DE LUZ A MADRE QUE PEDÍA AYUDA PARA MANTENER A SU HIJA CON VIDA

La actriz británica Kate Winslet donó 20 mil dólares para que una madre de Escocia pueda abonar la factura de luz, muy elevada por el tratamiento que debe recibir su hija para mantenerse con vida, luego de enterarse de su caso a través de la página GoFundMe.

La historia es sobre Carolynne Hunter, de 49 años, quien es madre de Freya, de 12 años, que sufre parálisis cerebral y vive gracias a la recepción de oxígeno para sus problemas respiratorios crónicos.

Freya sufre una serie de problemas de salud y discapacidades que la han dejado ciega e incapaz de hablar. Por ello, necesita oxígeno a tiempo completo y cuidados de enfermería a domicilio.

Es por ello que la abnegada madre Carolynne Hunter le cuesta hacer funcionar el equipo de su pequeña hija y mantener la casa caliente, pero sobre todo pagar el gran recibo de luz que cada mes le llega.

Sin embargo, de un día a otro, la madre escocesa recibió la donación de Winslet para financiar el soporte vital de su hija, algo que la impresionó y que no pudo dejar pasar desapercibido, por lo que habló públicamente en agradecimiento a la actriz.

El fin de semana, Hunter se dio cuenta de que había recibido una donación de 17.000 libras marcada por “Kate Winslet y su familia”, algo que contó en el programa Good Morning Britain del lunes, donde explicó lo sucedido, revelando que recibió un mensaje de una amiga poco después de llevar a Freya al colegio.

“Cuando me llamó por teléfono, me dijo que Kate Winslet había pagado la factura de Freya. Todavía estoy en shock”, dijo Hunter en el programa y agregó que ella “había hablado con GoFundMe el martes y me habían aconsejado que creara una página ya que una persona de alto perfil quería donar dinero para pagar la factura”.

“No había tenido la intención de recaudar dinero para la factura, era más bien que estaba haciendo una campaña para presionar al gobierno para que haga lo correcto por cualquier persona que esté en una situación similar”, aseguró la madre, quien nunca imagino que la actriz le vaya a ayudar.

“Freya tiene necesidades médicas de alto nivel, está completamente inmóvil, tiene una onda aérea muy comprometida, por lo que necesita oxígeno todo el tiempo, cuidados de enfermería en casa las 24 horas del día, necesita muchas intervenciones para evitar el bloqueo de las vías respiratorias, así que tiene una gran cantidad de necesidades médicas. No podemos vivir sin energía”, refirió sobre el estado de su hija.

A partir de esta ayuda es que Carolynne Hunter, la madre de la pequeña Freya, mantiene desde ahora conversación fluida con la actriz.

“Hemos hablado bastante, ha sido muy agradable y comprensiva de mi situación”, contó la madre, demostrando una vez más que la actriz Kate Winslet no solo es una figura pública que vive del cine, sino que también ve más allá de sus propias necesidades.

QUIÉN ES KATE WINSLET

Kate Winslet es una actriz británica de cine, televisión y teatro que ha trabajado mayoritariamente en películas independientes, particularmente en dramas de época, y suele interpretar personajes complejos. Uno de los más resaltantes fue interpretar a Rose DeWitt Bukater en Titanic.

Kate Winslet ha sido ganadora de múltiples galardones, entre ellos, un Premio Óscar, cinco Globos de Oro, tres Premios BAFTA, cuatro Premios del Sindicato de Actores, tres Premios de la Crítica Cinematográfica y Televisiva, dos Premios Emmy y un Premio Grammy.

Además de ello, Kate Winslet forma parte del reducido grupo de artistas que han ganado 3 de los 4 premios más importantes de la industria del entretenimiento Óscar, Emmys y Grammy.

Sobre la labor social de Kate Winslet, ella es cofundadora de la organización benéfica The Golden Hat Foundation, una ONG que tiene como misión crear conciencia sobre el autismo. Desde su experiencia, ella para apoyar la causa escribió un libro sobre el tema, The Golden Hat: Talking Back to Autism.

Kate Winslet fue nombrada por la revista People como una de las 50 personas más bellas del mundo en el año 2005, la revista Time la nombró una de las 100 personas más influyentes del mundo en el año 2009 y 2021, y la Reina Isabel II del Reino Unido la nombró Comendadora de la Orden del Imperio Británico (CBE) en el año 2012.