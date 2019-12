Para muchos, estar registrados en Infocorp facilita el acceso a crédito con entidades bancarias, ya que proporciona un reporte completo y gratuito del historial crediticio de una persona. Sin embargo, para aquellos con deudas, el listado puede convertirse en un gran problema.

Esta entidad es parte de la empresa Equifax, que tiene convenios con la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (SBS), la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y la Superintendencia Nacional de Aduanas (SUNAD), convirtiéndose en el principal medio de consulta como Central de Riesgos en el Perú.

¿QUÉ ES INFOCORP?

Infocorp, marca parte de Equifax, reúne la información crediticia personal de los ciudadanos inscritos en el Perú, brindando la información contenida como base de datos para personas y empresas. La información que presente puede ser positiva o negativa, formando la principal base crediticia a nivel nacional.

Si una persona no tiene deudas, Infocorp no tiene nada que reportar. Por otro lado, si existe alguna mora de un pago con una entidad bancaria, este historial crediticio se ve afectado de manera negativa, no solo como información, sino con diversos niveles de incumplimiento que son calificados de acuerdo a los días de atraso en el pago.

Sergio Soto, gerente de marketing de Equifax-Infocorp

Clasificación de riesgo:

Nivel Normal: Aquí se encuentran las personas con un adeudamiento de 8 días máximo.

Nivel Cliente con problemas potenciales (CPP): Las personas aquí cuentan con moras desde 9 a 30 días. A partir de aquí, se les nombra ‘deficientes’

Nivel Deficiente: Deudas con un retraso en el pago de 61 a 120 días.

Nivel Pérdida: Aquí los intervalos desaparecen porque se encuentran todas las deudas superiores a 4 meses retrasando el abono correspondiente.

¿A QUIÉN DEBO PAGAR LA DEUDA?

Infocorp no es una empresa de cobranzas ni forma parte del Estado. Solo brinda información recogida de las alianzas entre diversas entidades bancarias para lograr un perfil crediticio actualizado de toda persona que haya recibido un préstamo o un crédito.

La deuda que se haya generado debe ser cancelada con la misma institución con la que se realizó el préstamo o el crédito.

¿CÓMO SALGO DE INFOCORP?

Una pregunta constante de las personas que figuran como ‘deudoras’ en la página es cómo dejar de aparecer en Infocorp. La verdad es que esto es imposible: una vez que quedas registrado en el sistema, el historial simplemente se actualiza, mas no se elimina.

Hay un falso mito de que sólo las personas con una reputación negativa se encuentran en Infocorp. Al no tener deudas, la empresa crea un historial crediticio "limpio", que permite acceder a mejores créditos, tasas y condiciones de diversos productos financieros por pagar a tiempo las deudas.

Así como se puede tener una buena reputación en Infocorp, las deudas sin cancelar crean un historial negativo al deudor, evitando su acceso a más beneficios financieros y hasta incluso negando su postulación a puestos de trabajos, ya que el reporte de deudas puede ser consultado por sus empleadores de manera gratuita, demostrando así una falta de compromiso económico.

Una vez cancelada la deuda con una entidad financiera, se puede solicitar al propio acreedor para que mande la información a Infocorp y que esta sea actualizada en el historial crediticio del deudor (Pixabay)

Si ya pagué mi deuda, ¿Cómo actualizo la información?

Una vez cancelada la deuda con una entidad financiera, se puede solicitar al propio acreedor para que mande la información a Infocorp y que esta sea actualizada en el historial crediticio del deudor.

Por otro lado, también se puede tramitar este proceso de manera directa en las oficinas de Equifax, realizando una solicitud simple de cancelación con la fotocopia del DNI y los documentos probatorios de la cancelación de la deuda.

Lo mejor es solicitar una "constancia de no adeudo" del acreedor para demostrar que una deuda fue pagada y esperar a la actualización de Infocorp que dura un aproximado de 48 horas. De esta manera, durante esos días se podrá demostrar que ya no cuenta con responsabilidades financieras sin cumplir.

¿PAGANDO LA DEUDA SE LIMPIA EL HISTORIAL CREDITICIO?

Una vez verificada la información de que una persona completó exitosamente el pago de una deuda, la misma deja de aparecer como deudor dentro de la plataforma. No obstante, la deuda queda grabada en el historial crediticio.

Durante los primeros seis meses de cancelada la deuda, se mantendrá la calificación que se obtuvo por una obligación de varios atrasos. Luego de este periodo de tiempo, el usuario será sujeto a evaluación para regresar a una calificación normal.

Por otro lado, las deudas que no son pagadas se mantienen registradas por un plazo máximo de 5 años luego del vencimiento de la misma. Esto no quiere decir que la deuda se elimina y aún podrá ser vista por el sistema financiero.