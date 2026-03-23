El tramo final de las Elecciones Generales 2026 comienza con los debates presidenciales organizados por el Jurado Nacional de Elecciones, programados para iniciar este lunes 23 de marzo. En estas instancias, los candidatos al Ejecutivo expondrán y confrontarán sus propuestas ante la ciudadanía, que votará el domingo 12 de abril. La serie de encuentros se divide en dos bloques que suman seis fechas: el primero abarcará los días 23, 24 y 25 de marzo, mientras que el segundo se llevará a cabo el 30 y 31 de marzo, y el 1 de abril. Todas las sesiones tendrán lugar en el Centro de Convenciones de Lima, en el distrito de San Borja, con una duración aproximada de dos horas y media cada jornada. A continuación, te presentamos la información más relevante sobre este evento, el cual es muy esperado por millones de peruano de cara los próximos comicios.

Debate presidencial 2026: ¿Cuál será el formato y quiénes lo moderarán?

El esquema del debate se organiza en segmentos temáticos que abarcan seguridad pública, desarrollo económico, transparencia y combate a la corrupción, así como políticas sociales. Cada aspirante contará con un tiempo equitativo para presentar sus iniciativas, mientras que se habilitarán momentos específicos para réplicas y cuestionamientos directos entre los participantes.

¿Quiénes serán los moderadores para la primera fecha del Debate Presidencial 2026?

Los comunicadores Fernando Carvallo y Claudia Chiroque asumirán la conducción de la primera fecha del intercambio entre aspirantes a la Presidencia, prevista para el 23, 24 y 25 de marzo. Su designación se concretó tras un acuerdo conjunto entre las agrupaciones políticas involucradas.

¿A qué hora es el primer día de los debates presidenciales organizados por el JNE?

19:00 horas: México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras

20:00 horas: Perú, Colombia, Ecuador y Panamá

21:00 horas: Venezuela, Bolivia, Cuba, Canadá (zona este), Puerto Rico y República Dominicana

22:00 horas: Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay

01:00 horas del martes 24 de marzo: Reino Unido

02:00 horas del martes 24 de marzo: España, Alemania, Italia y Francia

¿Dónde ver el primer día de los debates presidenciales organizados por el JNE?

La transmisión del debate de este lunes 23 de marzo estará disponible a través de señal abierta con TV Perú como emisora principal, cuya cobertura será replicada por América Televisión, ATV, Willax TV y Latina. Además, la plataforma digital América TVGo confirmó su disponibilidad para seguir el evento en línea.

Asimismo, la ciudadanía podrá acceder a la transmisión mediante los canales oficiales del Jurado Nacional de Elecciones en plataformas digitales como YouTube y Facebook Live, ampliando las opciones de acceso en tiempo real.

Debate presidencial 2026: ¿quiénes son los candidatos que participarán en la primera fecha?

María Soledad Pérez Tello (Primero la Gente)

José Luna (Podemos Perú)

Alfonso López-Chau (Ahora Nación)

Yonhy Lescano (Partido Político Cooperación Popular)

Carlos Álvarez (País Para Todos)

Fernando Olivera (Partido Frente de la Esperanza 2021)

Wolfgang Grozo (Integridad Democrática)

César Acuña (Alianza para el Progreso)

José Williams (Avanza País)

Rafael López Aliaga (Renovación Popular)

Álex Gonzáles (Partido Demócrata Verde).

¿Cuáles son las multas por no votar en las Elecciones Generales?

El incumplimiento de las responsabilidades electorales conlleva penalizaciones económicas. En particular, los miembros de mesa que falten sin una justificación aceptada enfrentan una multa de 275 soles, aunque pueden presentar una excusa formal ante las autoridades correspondientes.

Por su parte, los ciudadanos que no acudan a sufragar reciben sanciones que dependen del nivel socioeconómico del distrito en el que viven, con montos que van desde 27,50 hasta 110 soles. Para facilitar el seguimiento, el Jurado Nacional de Elecciones ofrece un servicio de consulta digital donde se puede comprobar si existe alguna multa pendiente.