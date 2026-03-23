Por Kenyi Peña Andrade

El tramo final de las Elecciones Generales 2026 comienza con los debates presidenciales organizados por el Jurado Nacional de Elecciones, programados para iniciar este lunes 23 de marzo. En estas instancias, los candidatos al Ejecutivo expondrán y confrontarán sus propuestas ante la ciudadanía, que votará el domingo 12 de abril. La serie de encuentros se divide en dos bloques que suman seis fechas: el primero abarcará los días 23, 24 y 25 de marzo, mientras que el segundo se llevará a cabo el 30 y 31 de marzo, y el 1 de abril. Todas las sesiones tendrán lugar en el Centro de Convenciones de Lima, en el distrito de San Borja, con una duración aproximada de dos horas y media cada jornada. A continuación, te presentamos la información más relevante sobre este evento, el cual es muy esperado por millones de peruano de cara los próximos comicios.