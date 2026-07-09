El Mundial 2026 no solo está dejando goles históricos y jugadas de fantasía, sino también tendencias de moda que se vuelven virales en cuestión de minutos. Si hay un futbolista que acapara todas las miradas tanto por su potencia en el área como por su inconfundible estilo, ese es el “Androide”. Muchos fanáticos se preguntan: ¿cómo se hace su cabello Erling Haaland antes de cada partido?

El delantero noruego ha convertido su larga cabellera rubia en su sello de identidad. Dejar su melena suelta o recogerla en su ya famosa cola de caballo estilo vikingo es casi un ritual de preparación. A continuación, te revelamos los secretos detrás del peinado más replicado del torneo.

El secreto del peinado vikingo de Haaland para resistir los 90 minutos

Para un jugador de alta intensidad, el cabello suelto puede ser un gran enemigo en la cancha. El peinado de Erling Haaland no es solo una elección estética, sino una estrategia de comodidad y aerodinámica.

El secreto de su cola de caballo radica en la sujeción de alta resistencia. Haaland suele humedecer ligeramente su cabello antes de recogerlo. Esto le permite estirar perfectamente los laterales sin romper las fibras capilares, asegurando que ningún mechón tape su visión a la hora de rematar de cabeza. Además, utiliza bandas elásticas de silicona que no dañan el pelo pero garantizan que el peinado se mantenga intacto durante los 90 minutos de juego.

Paso a paso: Cómo replicar la cola de caballo de Erling Haaland

Si quieres lucir el mismo estilo que el delantero de moda en este Mundial 2026, el proceso es más sencillo de lo que parece, aunque requiere cierta longitud en tu melena. Sigue este paso a paso:

Llimpieza e hidratación: El cabello de Haaland luce un brillo saludable. Es fundamental usar un buen acondicionador para mantener la melena dócil. El texturizado: Con el cabello ligeramente húmedo, aplica un poco de crema de peinar o cera de fijación ligera. Esto evitará el molesto frizz bajo el sudor o la lluvia. El recogido alto: Peina todo el cabello hacia atrás y hacia arriba, concentrándolo justo en la corona de la cabeza (la zona más alta). El doble giro: Utiliza una liga resistente. En la última vuelta de la banda elástica, no dejes salir todo el cabello; permite que quede una especie de bucle o “bollo” (un samurai bun), dejando las puntas hacia abajo.

No aprietes demasiado la liga desde la raíz para evitar la alopecia por tracción. El truco de Haaland es la firmeza, no el dolor.

Los productos clave que usa el “Androide” para cuidar su melena rubia

Mantener un cabello largo y rubio decolorado (o aclarado por el sol) bajo los reflectores de los estadios del Mundial requiere una rutina estricta. Aunque el jugador es bastante reservado con sus marcas, estilistas deportivos apuntan a que su rutina incluye:

Champú sin sulfatos: Para evitar que el sudor reseque el cuero cabellero.

Para evitar que el sudor reseque el cuero cabellero. Aceite de argán o de coco: Aplicado en las puntas después de los entrenamientos para evitar que se abran.

Aplicado en las puntas después de los entrenamientos para evitar que se abran. Fijadores con base de agua: Evitan el efecto “acartonado” y permiten que el cabello se mueva de forma natural sin perder la forma del peinado.

Por qué el look de Haaland es el más buscado en el Mundial 2026

La moda en el fútbol ha evolucionado. Atrás quedaron los días de los cortes rapados geométricos; hoy en día, la estética nórdica y salvaje está ganando terreno. El peinado de Haaland transmite poder, fuerza y confianza, características que el delantero proyecta cada vez que pisa el césped.

Noruega juega los cuartos de final de la Copa Mundial de fútbol 2026 ante Inglaterra.