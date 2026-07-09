Descubre la rutina capilar, los productos clave y el método de sujeción que utiliza el "Androide" Erling Haaland para lucir su famosa cola de caballo intacta durante los 90 minutos de juego. (Foto: Captura de video @DSports)
Descubre la rutina capilar, los productos clave y el método de sujeción que utiliza el "Androide" Erling Haaland para lucir su famosa cola de caballo intacta durante los 90 minutos de juego. (Foto: Captura de video @DSports)
Por Paolo Valdivia

El Mundial 2026 no solo está dejando goles históricos y jugadas de fantasía, sino también tendencias de moda que se vuelven virales en cuestión de minutos. Si hay un futbolista que acapara todas las miradas tanto por su potencia en el área como por su inconfundible estilo, ese es el “Androide”. Muchos fanáticos se preguntan: ¿cómo se hace su cabello Erling Haaland antes de cada partido?

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