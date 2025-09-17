Durante los últimos años tras la pandemia, el Perú ha vuelto a experimentar los embates de la delincuencia, resaltándose cifras que reflejan temores ante la posibilidad de sufrir un robo, por ejemplo. En ese sentido, tanto el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) como las propias empresas que brindan servicio de telefonía móvil, vienen encargándose de brindar recomendaciones referentes al hurto de celulares, y el bloqueo remoto que podemos realizar previamente a fin de proteger datos e información personal contenida en dicho aparato.

PROTEGE TUS DATOS E INFORMACIÓN PERSONAL GRACIAS AL BLOQUEO REMOTO SI TE ROBAN CELULAR

A nivel nacional, no estamos exentos de sufrir la pérdida de celular, y no solo por robo, sino también quizá por algún descuido, siendo fundamental ante esa problemática, que logremos actuar de inmediato e incluso anticiparnos activando el denominado bloqueo remoto disponible en Android y iOS.

De dicha forma lo dan a conocer reconocidas empresas de telecomunicaciones como Movistar, precisando que la herramienta destacada además de obstruir acceso externo, permite localizar el propio equipo, y hasta a distancia, borrar todo dato o información personal almacenada con la finalidad de protegerla de inescrupulosos.

Con respecto al bloqueo remoto, pasamos a compartirte el paso a paso que necesitas para preventivamente, cuidar desde fotografías hasta documentos valiosos si llegan a robarte el celular:

ANDROID

1- Accede a Configuración, busca la sección Google y termina por seleccionar “Localizador”.

2- Asegúrate de activar la opción correcta para bloqueo remoto.

3- Si pierdes tu celular, ingresa a android.com/find, e inicia sesión para finalmente elegir si quieres localizarlo, bloquearlo directamente con un mensaje o eliminar todos los datos almacenados.

IPHONE

1- Dirígete a Configuración, toca tu nombre y accede a “Encontrar”.

2- Activa estas 3 opciones seguidas: “Buscar mi iPhone”, “Red de Buscar” y “Enviar última ubicación”.

3- Tras el robo de equipo móvil, accede a icloud.com/find a fin de ubicarlo, bloquearlo posteriormente, y terminar borrando la información almacenada.

Cabe resaltar, que asimismo Osiptel en su papel de entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), cumple con brindar otras recomendaciones básicas que también de manera prioritaria debes llevar a cabo para prevenir cargos no deseados, por ejemplo, y obstruir todo tipo de acceso malicioso.

ESTO DEBES HACER DE INMEDIATO SI TE ROBAN DISPOSITIVO MÓVIL, SEGÚN OSIPTEL

Caminar o simplemente andar por la ciudad de Lima portando tu dispositivo móvil con el cual te comunicas vía telefónica y donde guardas información importante de índole personal, puede resultar muy peligroso debido a la alta tasa delictiva registrada por la Policía Nacional del Perú (PNP), sin embargo debemos actuar de inmediato tras sufrir un robo tal y como lo precisa Osiptel a través de plataformas oficiales.

Al respecto, dicho organismo público adscrito a la PCM, se pronuncia también para confirmar e informar que al día se reportan más de 4 mil celulares robados, siendo por ello vital el accionar que tomemos ante tan compleja situación.

Por ello, y con la finalidad de mantener alerta a la población peruana, Osiptel comparte las siguientes recomendaciones por seguridad y pasos a seguir de manera inmediata al robo de tan imprescindible equipo móvil inteligente:

Comunícate con la entidad financiera o bancaria para el bloqueo de tarjetas y usuarios digitales .

. Ponte en contacto con la empresa operadora que te brinda el servicio móvil a fin de que tan inmediata como simultáneamente, se proceda a bloquear el equipo celular y asimismo suspenda la línea móvil de manera telefónica o presencial en oficinas o centros de atención .

. Cambia tanto las claves de las aplicaciones descargadas en tu celular como las guardadas en el mismo .

. Acércate a la comisaría cercana al lugar de los hechos para presentar la denuncia respectiva y poner en sobre aviso a tus familiares y amigos con la finalidad de evitar eventuales estafas donde los delincuentes suelen pedir dinero o datos bancarios.

Cabe resaltar según Osiptel, que la persona agraviada puede evitar el acceso de los ladrones a su WhatsApp, solicitando a la empresa operadora contratada que le pueda reponer la tarjeta SIM, y asimismo instalarlo en el nuevo equipo celular adquirido o conseguido.

“De esta manera, el WhatsApp se desvinculará del equipo sustraído”, termina refiriendo el organismo adscrito a la PCM, no sin antes también recomendar la creación de una clave para ingresar a WhatsApp con la finalidad de que ningún otro individuo pueda tener acceso a la información contenida en los chats o conversaciones privadas.