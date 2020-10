La pandemia del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 ya ha cobrado más de un millón de vidas en todo el mundo. En menos de un año, más de 40 millones de personas se han enfermado a causa de COVID-19. Mientras tanto, 168 posibles vacunas se encuentran a la carrera por salir a ser una solución ante el problema que ha destruido familias, economías e incluso viene transformando culturas.

Sin embargo, pese a los estragos que causa esta enfermedad, aún existen dudas frente a la obligatoriedad de la aplicación de la vacuna. Según una encuesta realizada en agosto, en el Perú, más de 20% no estaría de acuerdo con vacunarse incluso si fuera gratis; mientras que el 75% de los consultados sí lo haría.

A pesar de las opiniones encontradas en cuanto al tema. Las autoridades peruanas han manifestado que una vez que tengamos la vacuna en nuestras manos, su aplicación se realizará de forma voluntaria. Un punto de vista compartido también por el Colegio Médico de Lima.

“Es obligación del Estado vacunar. Si las personas no desean vacunarse, no se vacunan”, aseguró la ministra de Salud, Pilar Mazzetti. Ante lo que cabe destacar que según un comunicado del Ministerio de Salud (Minsa), la titular del sector afirmó que a la fecha no ha presentado ninguna solicitud ni propuesta para que la aplicación de la vacuna sea obligatoria.

Por su parte, el viceministro de Salud Pública, Luis Suárez, señaló que las personas deben decidir de manera voluntaria si se aplican la vacuna contra el coronavirus. “Nada debería ser obligatorio respecto a un medicamento o una sustancia que reciba una persona, todo debería ser voluntario”, precisó en Agenda Política.

Indicó también que no se trata solamente de la persona a ser vacunada, sino de un bien común y “que mientras haya persona que no está vacunada existe la posibilidad de que se siga transmitiendo (el COVID-19)”.

“Nos debería preocupar si más de la mitad de la población no quisiera vacunarse. Tengo la impresión de que el grueso de personas sí lo hará. Con una cobertura del 70% de la población será más que suficiente para ayudar a reducir la mortalidad. Lo ideal sería llegar a un 90%, pero siempre habrá un grupo de gente que no querrá vacunarse”, señaló el infectólogo Eduardo Gottuzo en una entrevista a Gestión.

Una de las principales preocupaciones de los científicos y las autoridades peruanas es el personal de primera línea: médicos, enfermeros, técnicos de salud, bomberos, policías, soldados, personal de limpieza, entre otros. Ya que ellos deben batallar día a día de cara a la pandemia y tienen una alta exposición a grandes cargas virales.

Ante la proximidad de una vacuna, la semana pasada, el Minsa aprobó un plan de vacunación contra el COVID-19. En este documento se establece fases de vacunación contra el nuevo coronavirus y se detalla los grupos de personas que serán priorizados en cada etapa:

Fase I . Se vacunará al personal de salud (sector público y privado), miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, Bomberos, integrantes de la Cruz Roja, agentes de seguridad, serenos, brigadistas y trabajadores de limpieza. En esta etapa también se incluyen a estudiantes de la salud y miembros de la mesa electoral.

. Se vacunará al personal de salud (sector público y privado), miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, Bomberos, integrantes de la Cruz Roja, agentes de seguridad, serenos, brigadistas y trabajadores de limpieza. En esta etapa también se incluyen a estudiantes de la salud y miembros de la mesa electoral. Fase II . Se priorizará la vacunación de los adultos mayores de 60 años a más, personas con comorbilidad, poblaciones de comunidades nativas o indígenas, personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y los presos.

. Se priorizará la vacunación de los adultos mayores de 60 años a más, personas con comorbilidad, poblaciones de comunidades nativas o indígenas, personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y los presos. Fase III. Se vacunará a personas entre los 18 y 59 años de edad.

La existencia de este documento no es sinónimo de obligatoriedad, sino que se trata de una estrategia a nivel estatal ante la proximidad de la obtención de una vacuna contra el COVID-19. Según el Colegio Médico de Lima, la vacunación debería venir también acompañada de una campaña informativa de parte del estado peruano para concientizar sobre la importancia de las vacunas.

VIDEO RECOMENDADO

Estados Unidos: probarán vacuna contra covid-19 en menores de 12 años 23/10/2020