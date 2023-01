Luego del anuncio de Cristiano Ronaldo de que este participaría en la liga saudí, mucho se ha especulado sobre la estadía que el astro del fútbol tendrá en Arabia Saudita. Es por eso que hasta se han filtrado imágenes de la que sería la futura casa del jugador portugués considerado como uno de los mejores futbolistas de la historia del deporte. Por tal motivo, en esta nota te mostraremos algunas fotos de este espacio que compartirá el crack con su familia.

LAS IMÁGENES DE LA NUEVA CASA DE CRISTIANO RONALDO EN ARABIA SAUDITA

El medio de comunicación DailyMail ha filtrado en su plataforma web lo que sería la vivienda donde se establecería el jugador de fútbol Cristiano Ronaldo junto a su familia. Estas son las imágenes de su propiedad:

QUÉ ES LO QUE SE SABE DE LA PARTICIPACIÓN DE CRISTIANO RONALDO EN LA LIGA SAUDÍ

El pasado 30 de diciembre se hizo oficial el fichaje de Cristiano Ronaldo por el Al Nassr, cerrando así un mes de rumores en el que lo vinculaba al club saudí después de que rompiera su relación con el inglés Manchester United.

“He tenido ofertas de Brasil, Portugal, América, Australia. Pero le di mi palabra al Al Nassr”, reveló durante la presentación, sin dar más detalles.

Con carteles de “Hala, Ronaldo” y banderas de Portugal, los aficionados han recibido al futbolista en el estadio de la capital saudí, que se ha llenado de efectos de iluminación y música para darle la bienvenida.

Cristiano, que llegó a Riad junto a su familia, anunció que ya ha realizado el reconocimiento médico antes de incorporarse a los entrenamientos del club, uno de los mejores de la liga saudí.

“Soy un jugador único. He batido todos los récords en Europa y quiero batirlos aquí también. Este contrato es único porque soy un jugador único, así que es normal”, dijo al ser preguntado sobre lo que pensaba de las críticas recibidas al unirse al equipo con sede en Riad, la capital de Arabia Saudí.

Antes de pisar el césped del que será su nuevo hogar hasta 2025, el Mrsool Park, Cristiano Ronaldo respondió a algunas preguntas en una comparecencia junto al entrenador del Al Nassr, Rudi García, y el presidente de la junta directiva de Al Nassr, Mussali al Muammar.

“Me siento muy bien y orgulloso de esta decisión en mi vida (...) Mi trabajo en Europa ya está hecho, lo gané todo”, dijo el jugador ganador de cinco balones de oro, que llevará el dorsal número 7 en el club.

“No me preocupa lo que dice la gente. Me siento muy feliz de estar aquí”, dijo, y recordó que “esto no es el final” para él, ya que la Liga saudí es “muy competitiva” y la “gente no lo sabe”.

QUIÉN ES CRISTIANO RONALDO

Cristiano Ronaldo, es un futbolista portugués que juega como delantero y su equipo actual es el Al-Nassr de la Liga Profesional Saudí. Es también internacional con la selección de Portugal, equipo del que es capitán y máximo goleador histórico.

Considerado con frecuencia el mejor futbolista del mundo y uno de los mejores de todos los tiempos, Cristiano Ronaldo es uno de los deportistas más laureados de la historia, habiendo ganado, entre otras distinciones, cinco veces el Balón de Oro, cinco premios de la FIFA al mejor jugador del mundo y cuatro Botas de Oro.

En 2020, Cristiano Ronaldo tuvo el honor de ser elegido el mejor jugador del sigo XXI en la gala de los Globe Soccer Awards, convirtiéndose en el primer futbolista europeo y el primer portugués en recibirlo, además de ser incluido en el Dream Team del Balón de Oro.

Identificado habitualmente en los medios de comunicación con el numerónimo CR7, Cristiano Ronaldo es, con 819 goles, el máximo goleador en la historia del fútbol profesional, y con 450, el máximo goleador histórico del Real Madrid Club de Fútbol, consiguiéndolo en las nueve temporadas que jugó en este club. Es, además, según los portales expertos en estadísticas históricas de la RSSSF y la IFFHS, el tercer máximo goleador en los campeonatos de Primera División de Europa, con 498 goles —mismo registro a nivel mundial—, siendo estos datos reconocidos por la UEFA y la FIFA.