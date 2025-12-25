La Biblia reúne escritos sagrados que conforman el Antiguo y el Nuevo Testamento, y a través de ellos se puede comprender el sentido profundo de la celebración navideña. En el marco de una nueva conmemoración del nacimiento de Jesucristo en 2025, cobra especial relevancia resaltar los versículos bíblicos que muchas familias suelen compartir durante sus reuniones, ya sea antes o después del tradicional brindis, como un momento de reflexión propio de estas fechas. A continuación, te presentamos una selección de diez pasajes esenciales relacionados con la Navidad, junto con su significado y valor espiritual.

Durante más de 30 días, el espíritu navideño termina por respirarse a nivel mundial, generándose así instantes de reflexión que traen consigo el recuerdo de una Biblia que muchas familias utilizan para la tradicional lectura de versículos realizada mayormente por niños.

La Nochebuena representa el momento perfecto para evocar fragmentos que buscan honrar anualmente el nacimiento de Jesucristo, siendo Isaías, Lucas y Juan, entre otros, aquellos cargados de mayor espiritualidad brindándonos un mensaje de esperanza.

A continuación, te compartimos 10 versículos bíblicos que puedes leer en familia durante el 25 de diciembre y el resto de días previos al Año Nuevo, y así terminar de conmemorar el nacimiento de Jesucristo:

1- La Promesa de un Salvador, Isaías 9:6

“Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado; y el gobierno será sobre su hombro, y su nombre será: Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz”

2- El Cumplimiento de la Profecía, Miqueas 5:2

“Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre los miles de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad”

3- Un Mensaje de Esperanza, Lucas 2:10-11

“Pero el ángel les dijo: ‘No temáis, os traigo buenas nuevas que serán de gran gozo para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor’”

4- La Palabra Hecha Carne, Juan 1:14

“Y la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad”

5- La Obediencia de María, Lucas 1:38

“‘Yo soy la sierva del Señor,’ respondió María. ‘Que se cumpla en mí lo que has dicho.’ Y el ángel la dejó”

6- El Regalo de la Salvación, Mateo 1:21

“Ella dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados”

7- Gloria a Dios en las Alturas, Lucas 2:13-14

“Y repentinamente se apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales, alabando a Dios y diciendo: ‘Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres’”

8- La Luz del Mundo, Juan 8:12

“Otra vez Jesús les habló, diciendo: ‘Yo soy la luz del mundo; el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida”

9- El Amor de Dios Revelado, 1 Juan 4:9

“En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros: en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él”

10- Paz a Través de Cristo, Filipenses 4:7

“Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús”

Resulta importante destacar, que anualmente la Nochebuena de Navidad constituye una nueva oportunidad para juntarnos, compartir con padres, hermanos e hijos, y llevar a cabo rituales de rezo antes de comer pavo, chancho o lechón, ensalada rusa, puré de manzanas, entre otros acompañamientos que suelen decorar las mesas de miles de millones de familias.

¿QUÉ SIGNIFICA Y REPRESENTA LA ESTRELLA DE BELÉN COMO ELEMENTO NAVIDEÑO SEGÚN SAGRADAS ESCRITURAS?

Los 3 Reyes Magos de Oriente juegan un papel preponderante en la formación de una teoría bíblica que relata la historia de la Estrella de Belén y su paso fugaz por el cielo israelita.

Según el relato de la natividad del Evangelio de Mateo capítulo 2, Jesús nació en Belén, y fue visitado por unos magos que llegaron de Oriente, quienes preguntaron “¿Dónde está el rey de los judíos recién nacido?”.

Guiados por una estrella fugaz, los magos adujeron que llegaron a Jerusalén por obra y gracia de un astro que los condujo hasta el lugar donde nació el hijo de Dios.

El Nuevo Testamento de la Biblia destaca que la Estrella de Belén justo se detuvo en el espacio donde Jesús ya había nacido por segunda vez. Los magos se arrodillaron, lo adoraron, abrieron sus cofres, y le ofrecieron sus regalos de oro, incienso y mirra.

Sin embargo, como parte de las diversas teorías sobre su existencia y astronómicamente, la Estrella de Belén es un fenómeno natural real y se trata de la conjunción de Júpiter y Saturno que da como resultado una alineación insólita.

ESTO SIMBOLIZA LA ESTRELLA DE BELÉN DURANTE CADA NAVIDAD SEGÚN VERSÍCULOS BÍBLICOS

Resulta muy usual, característico y representativo que los árboles navideños estén coronados por una estrella que conmemora aquel suceso bíblico ocurrido entre el año 7 y el 4 antes de Cristo, significando la Estrella de Belén para el cristianismo, el nacimiento del hijo de Dios como símbolo de luz, esperanza y fe.

A pesar de las múltiples investigaciones de expertos en Teología y Astronomía, aún no se han mostrado pruebas concluyentes sobre su origen, por lo que su presencia por el cielo jerusalino en el día del nacimiento de Jesús es el fundamento más certero que lo asocia a la Navidad como pasaje bíblico.

