Por Kenyi Peña Andrade

Las frutas forman parte esencial de una alimentación equilibrada debido a la gran cantidad de vitaminas, minerales y antioxidantes que aportan al organismo. Su consumo frecuente contribuye al buen funcionamiento del cuerpo, favorece la hidratación y ayuda a mantener hábitos saludables relacionados con el bienestar físico. Dentro de la enorme variedad de alimentos naturales, existe una fruta que ha llamado la atención de especialistas en nutrición por su elevado valor nutritivo, incluso por encima de otras mucho más populares a nivel mundial. Sus propiedades la convierten en una de las opciones más completas para incorporar en la dieta diaria. Este fruto destaca por su combinación de nutrientes, compuestos beneficiosos y aporte energético, características que le han permitido ganar reconocimiento en diversos estudios científicos vinculados a la salud y la alimentación. A continuación, conoce cuáles son sus beneficios, qué lo hace diferente y por qué muchos expertos recomiendan incluirlo de manera regular en la rutina alimenticia para mejorar nuestra salud.