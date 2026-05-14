Las frutas forman parte esencial de una alimentación equilibrada debido a la gran cantidad de vitaminas, minerales y antioxidantes que aportan al organismo. Su consumo frecuente contribuye al buen funcionamiento del cuerpo, favorece la hidratación y ayuda a mantener hábitos saludables relacionados con el bienestar físico. Dentro de la enorme variedad de alimentos naturales, existe una fruta que ha llamado la atención de especialistas en nutrición por su elevado valor nutritivo, incluso por encima de otras mucho más populares a nivel mundial. Sus propiedades la convierten en una de las opciones más completas para incorporar en la dieta diaria. Este fruto destaca por su combinación de nutrientes, compuestos beneficiosos y aporte energético, características que le han permitido ganar reconocimiento en diversos estudios científicos vinculados a la salud y la alimentación. A continuación, conoce cuáles son sus beneficios, qué lo hace diferente y por qué muchos expertos recomiendan incluirlo de manera regular en la rutina alimenticia para mejorar nuestra salud.

¿Cuál es la fruta más saludable del planeta? Expertos revelan la respuesta

Originario del continente asiático y perteneciente a la familia de las actinidiáceas, el Kiwi es reconocido por su elevado contenido de vitamina C, incluso superior al de algunos cítricos ampliamente consumidos como la naranja. Diversos especialistas en nutrición destacan que esta fruta tiene antecedentes de cultivo que se remontan a antiguos territorios de China, donde crecía de manera natural antes de expandirse a otros mercados del mundo.

Además de su característico aspecto ovalado y su cáscara cubierta de pequeñas fibras, el kiwi sobresale por sus propiedades antioxidantes y su aporte de nutrientes beneficiosos para el organismo. Entre las variedades más conocidas figuran Kaquiara II y MG-6, cuyos periodos de cosecha permiten su presencia en distintos momentos del año.

Mientras algunas producciones alcanzan su maduración durante la temporada de invierno y permanecen disponibles hasta mayo, otras variedades importadas desde Nueva Zelanda suelen comercializarse entre finales de mayo y comienzos de noviembre.

¿Qué más debes saber sobre el kiwi?

En términos nutricionales, el Kiwi destaca por su aporte de fibra insoluble, componente que favorece el funcionamiento digestivo y contribuye al equilibrio del organismo. Además, contiene una presencia moderada de azúcares naturales, lo que le permite aportar energía de manera equilibrada dentro de una alimentación saludable.

Especialistas en nutrición señalan también que el consumo de una pieza mediana puede cubrir gran parte de los requerimientos diarios de vitamina C, nutriente fundamental para fortalecer el sistema inmunológico y mantener el adecuado funcionamiento celular.

Otro de los aspectos más valorados de esta fruta es su capacidad antioxidante, ya que ayuda a proteger las células frente al estrés oxidativo. A ello se suma la presencia de actidina, una enzima natural que facilita la digestión de proteínas y favorece el proceso digestivo.

Todos los beneficios del wiki en la salud

Disminución de la absorción de grasas de los alimentos a nivel intestinal que ayuda a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre.

Mejora el funcionamiento intestinal y aumenta la retención de agua en las heces.

Promueve el relajamiento de las arterias y elimina el exceso de sodio del organismo.

Prolonga la saciedad a lo largo del día mediante el tiempo de digestión de los alimentos en el estómago.

Ayuda en la producción de una proteína importante que se encarga de fijar el calcio en los huesos.

Evita el surgimiento de gripes y alergias a través de los nutrientes que protegen las células del sistema inmune contra los radicales libres.

Ayuda a combatir la anemia.

Mejoramiento de las contracciones del músculo.