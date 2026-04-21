En los últimos días de abril, el calendario vuelve a poner sobre la mesa una serie de fechas que combinan descanso, conmemoración y movimiento turístico en el Perú. Mientras algunos aprovechan para salir de la rutina y viajar hacia la costa o la sierra, otros simplemente reorganizan sus actividades laborales en función de los feriados establecidos. Más allá de las celebraciones religiosas y cívicas propias del mes, se acerca una jornada de alcance internacional que suele generar especial atención: el Día del Trabajo. Esta fecha, reconocida en numerosos países, marca un momento de pausa en la actividad habitual y abre nuevamente el debate sobre el valor del trabajo y las condiciones laborales. En el país, su llegada no solo implica un día de descanso, sino también un respiro dentro de la dinámica laboral anual, con impacto tanto en el sector público como en el privado. A continuación, repasamos cuáles son los feriados que le restan al 2026 en nuestro país.

¿Cuáles son los feriados que le quedan al 2026? mira AQUÍ la lista completa

Feriados de Mayo:

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo.

Feriados de Junio:

Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera.

Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo.

Feriados de Julio:

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú.

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias.

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias.

Feriados de Agosto:

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín.

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

Feriados de Octubre:

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Feriados de Noviembre:

Domingo 1° de noviembre: Día de Todos los Santos.

Feriados de Diciembre:

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Qué debes saber sobre el Día del Trabajo

Según el calendario oficial, el siguiente feriado nacional en el Perú será el viernes 1 de mayo, fecha en la que se conmemora el Día del Trabajador. Esta jornada de descanso alcanzará a trabajadores del sector público y privado, y permitirá la conformación de un fin de semana largo de tres días al unirse con el sábado y domingo.

Este breve periodo de pausa suele ser aprovechado por muchos ciudadanos para romper con la rutina laboral o académica, ya sea mediante viajes cortos o actividades de descanso en familia.

La fecha no solo representa un día libre en el calendario, sino que también recuerda las luchas históricas de los trabajadores por mejores condiciones laborales y derechos fundamentales en distintos contextos sociales.

A partir de este feriado, se abre además la lista de próximas fechas oficiales contempladas para el año 2026, que forman parte del calendario de descanso nacional.