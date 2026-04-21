Por Kenyi Peña Andrade

En los últimos días de abril, el calendario vuelve a poner sobre la mesa una serie de fechas que combinan descanso, conmemoración y movimiento turístico en el Perú. Mientras algunos aprovechan para salir de la rutina y viajar hacia la costa o la sierra, otros simplemente reorganizan sus actividades laborales en función de los feriados establecidos. Más allá de las celebraciones religiosas y cívicas propias del mes, se acerca una jornada de alcance internacional que suele generar especial atención: el Día del Trabajo. Esta fecha, reconocida en numerosos países, marca un momento de pausa en la actividad habitual y abre nuevamente el debate sobre el valor del trabajo y las condiciones laborales. En el país, su llegada no solo implica un día de descanso, sino también un respiro dentro de la dinámica laboral anual, con impacto tanto en el sector público como en el privado. A continuación, repasamos cuáles son los feriados que le restan al 2026 en nuestro país.