En América Latina como en otras partes del mundo, las Fuerzas Armadas tienen como misión defender a la ciudadanía que integra una nación, por lo que se preparan rigurosamente para cumplir con dicha labor. Inclusive, cada cierto tiempo, muchos países invierten considerablemente en equipos con alta tecnología, con el objetivo de modernizar sus tropas. Precisamente, en escenarios marcados por permanentes retos geopolíticos, territoriales y de seguridad, un país se destaca como la principal potencia militar de la región, debido a su importante inversión en tecnología, equipamiento y desarrollo autónomo en materia de defensa. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁL ES EL PAÍS MÁS PODEROSO A NIVEL MILITAR EN AMÉRICA LATINA?

Según un estudio realizado por The World Factbook de la CIA, el país que posee 376 000 militares activos y más de un millón de reservistas es Brasil, lo que lo convierte en el más grande en Latinoamérica. En cuanto a su inversión destinado para la defensa nacional, superó los 22 900 millones de dólares en 2023, según el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Esto le ha permitido modernizar su flota con tecnología de última generación, como con más de 2 200 vehículos blindados; además de cazas Gripen E/F y helicópteros tácticos KC-390.

Eso no es todo, gracias a su capacidad para desarrollar armamento propio, empresas como Embraer, Avibras y Ares han fabricado aviones de combate, drones, misiles y otros sistemas, lo que fortalece su poderío militar no solo en la región, sino también a nivel global. Así, el país reúne tres elementos que lo diferencian en América Latina: la magnitud de su fuerza militar, una inversión constante y el desarrollo de tecnología propia. Esta combinación le permite ampliar su proyección más allá de sus fronteras y consolidar una estrategia de defensa sustentada en la autosuficiencia y la innovación, según comparte El Cronista.

¿QUÉ PAÍS TIENE LA FUERZA MILITAR MÁS DÉBIL DE LATINOAMÉRICA?

De acuerdo con el Global Firepower 2025, compartido por El Cronista, el país con la capacidad militar más débil de Latinoamérica es Panamá, que se ubica en la posición 136 de 145 países en el ranking. Este informe se basa en que el país caribeño no cuenta con tanques de guerra, artillería autopropulsada ni sistemas de artillería de cohetes, lo que demuestra su debilidad en términos de infraestructura de defensa.

Sin embargo, eso no es todo, ya que esta nación no tiene un ejercito convencional, sino cuerpos de seguridad que tiene como misión la defensa interna y la seguridad pública. Y es que, esto se debe a la disolución de las Fuerzas de Defensa de Panamá en 1990, después de la invasión de Estados Unidos en diciembre de 1989, que provocó la expulsión del dictador Manuel Noriega. Unos años después, en 1994, la Constitución del país incorporó la prohibición de crear un ejército permanente, reafirmando su carácter civil.