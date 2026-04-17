Por Kenyi Peña Andrade

En América Latina, las Fuerzas Armadas cumplen un rol clave en la defensa de la soberanía y la protección de la población, por lo que sus integrantes atraviesan procesos de formación y preparación altamente exigentes. En paralelo, varios países de la región destinan parte de sus recursos a la modernización de su equipamiento militar, incorporando tecnología avanzada para fortalecer sus capacidades operativas. En un contexto regional marcado por desafíos geopolíticos, fronterizos y de seguridad, una nación destaca por encima del resto en materia de poder militar. Este liderazgo se sustenta, principalmente, en una inversión sostenida en defensa, la adquisición de tecnología especializada y el desarrollo de capacidades propias en el ámbito estratégico. En ese escenario, este país se ha consolidado como la principal potencia militar, un posicionamiento que responde tanto a su nivel de equipamiento como a su estructura de modernización constante en el sector defensa. En la siguiente nota, te explicamos los factores que explican esta posición en la región.