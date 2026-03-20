Por Luis Carlo Merino

La revelación de curiosos sucesos y sobre todo hechos sin precedentes, hoy cuenta con un nuevo capítulo teniendo como protagonista a la mítica Gran Pirámide. A partir de publicación realizada por parte de investigador independiente, y vinculada a civilización egipcia, resulta llamativo ahora conocer que la más añeja y grande de las 7 maravillas, no habría sido construida durante la IV dinastía, y hasta contaría con 12 mil años de antigüedad. Te contamos a continuación lo que se revela acerca de dicha información, y cómo el especialista termina buscando contrarrestar la teoría convencional entorno a la cúspide de una ingeniería atribuida a Keops, Kefrén y Micerino.

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