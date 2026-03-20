La revelación de curiosos sucesos y sobre todo hechos sin precedentes, hoy cuenta con un nuevo capítulo teniendo como protagonista a la mítica Gran Pirámide. A partir de publicación realizada por parte de investigador independiente, y vinculada a civilización egipcia, resulta llamativo ahora conocer que la más añeja y grande de las 7 maravillas, no habría sido construida durante la IV dinastía, y hasta contaría con 12 mil años de antigüedad. Te contamos a continuación lo que se revela acerca de dicha información, y cómo el especialista termina buscando contrarrestar la teoría convencional entorno a la cúspide de una ingeniería atribuida a Keops, Kefrén y Micerino.

LA GRAN PIRÁMIDE NO HABRÍA SIDO CONSTRUIDA POR EL ANTIGUO EGIPTO, SEGÚN INVESTIGADOR INDEPENDIENTE

A lo largo del tiempo, la teoría convencional entorno a la edificación de la Gran Pirámide egipcia sobre todo, ha sido difundida ampliamente, y destacando a las figuras de Keops, Kefrén y Micerino como quienes la construyeron durante la IV Dinastía del Imperio Antiguo, sin embargo, ahora Antonio Ambrosio llama la atención sosteniendo todo lo contrario.

Según lo precisa investigador independiente mediante publicación realizada en la ACADEMIA, dicho complejo monumental ya existía en la meseta africana, y fue “construida por una civilización anterior” a la integrada por los faraones mencionados.

“La ausencia de momias reales en las tres pirámides principales, su incomparable precisión arquitectónica y la evidencia de erosión hídrica en la Esfinge respaldan esta hipótesis”, remarca Antonio Ambrosio proponiendo invertir la teoría convencional a través de resaltar que la Gran Pirámide representa el legado de una cultura desaparecida hace 12 milenios, y anterior al Egipto dinástico.

ESTO DETECTARON CIENTÍFICOS CHINOS ENTORNO A LAS PIRÁMIDES DE EGIPTO EN 2024

Pese a la antigüedad, hoy diversas e icónicas construcciones todavía se mantienen en pie, tal y como ocurre con las Pirámides de Egipto, aquellos monumentos funerarios que acaban de convertirse en el centro de la atención mundial debido a la detección de un fenómeno atmosférico caracterizado por ocurrir en la ionosfera, encima de Keops, Kefrén y Micerinos.

Según información que comparte National Geographic, un grupo de científicos pertenecientes al Instituto de Geología y Geofísica de la Academia China de las Ciencias, utilizó a principios de noviembre de 2023, un potente radar ionosférico chino de baja latitud y largo alcance (LARID) que les permitió descubrir el misterioso posicionamiento de burbujas de plasma sobre una de las grandes maravillas mundiales ubicadas en África.

El 27 de agosto de 2024, así lo dieron a conocer tras haber llevado a cabo para dicha detección sobre las Pirámides de Egipto, una técnica de rastreo muy diferente a la de la NASA, pero que permite identificar anomalías de la meteorología espacial a gran escala y distancia, y en este caso muy particular, durante una tormenta solar.

Con un alcance de detección de casi 10 mil kilómetros, LARID posee esta capacidad como mayor atributo, habiendo hallado las burbujas de plasma producidas en la región de la atmósfera terrestre conocida como ionosfera, y también en las islas Midway casi de manera simultánea.

LA IMPORTANCIA DEL RÍO NILO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PIRÁMIDES DE EGIPTO, SEGÚN ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Con el transcurrir de los años, diversos misterios empiezan a develarse acerca de la forma cómo es que imponentes complejos arqueológicos y célebres monumentos construidos durante el tercer milenio antes de Cristo (a.C.), finalmente lograron edificarse y hoy como las Pirámides de Egipto perduran tras un proceso en el cual tuvieron que ver los paisajes acuáticos del Río Nilo.

El 29 de agosto de 2022, el Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) hizo público un artículo de investigación donde expone detalles acerca de análisis paleoecológicos que ponen en evidencia lo importante que fue el mayor caudal del África y sus niveles más altos de hace unos 4,500 años para facilitar la logística de transporte, por ejemplo, en cuanto a material se refiere con el objetivo de levantar las 3 más famosas y reconocidas obras: Keops, Kefrén y Micerino.

“El Río Nilo, con sus inundaciones dinámicas y su comportamiento migratorio, jugó un papel clave en la configuración de la historia del antiguo Egipto”, se puede leer en parte del texto compartido por una de las revistas científicas multidisciplinarias más citadas y completas del mundo, haciendo hincapié en que los “ingenieros ... aprovecharon sus inundaciones anuales, utilizando un ingenioso sistema de canales y cuencas que formaban un complejo portuario al pie del la meseta de Guiza”.

De acuerdo a las hipótesis planteadas en base a investigaciones llevadas a cabo sobre la construcción de tan icónicas pirámides que “constituyen antiguas hazañas de ingeniería que han fascinado a la humanidad durante milenios”, el artículo sustenta que la importancia del mayor caudal africano radica en la facilidad brindada para “transportar suministros y materiales de construcción directamente al complejo piramidal” luego de haber atravesado el Nilo en Keops y despejar cuencas hasta las profundidades del río con la finalidad de aprovechar el aumento anual de 7 metros de la inundación como un elevador hidráulico.

Asimismo, cabe resaltar que las conclusiones finales establecen que dichos “canales y puertos también habrían sido clave para el transporte de materiales a larga distancia a través del Nilo, facilitando la logística de transporte y para el suministro continuo de los diversos proyectos de construcción de la meseta ...”, e importante para unir Guiza con las ciudades cercanas en la región menfita y en el delta.