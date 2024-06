Según cifras recientes del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), cinco carreras universitarias presentan los mayores desafíos de empleabilidad en Perú este 2024. ¿De qué especialidades se tratan? En la siguiente nota te contaremos lo que debes saber en torno a este tema que ha llamado la atención de más de una persona.

CUÁLES SON LAS 5 CARRERAS UNIVERSITARIAS CON MENOR DEMANDA EN EL MERCADO LABORAL DEL PERÚ ESTE 2024, SEGÚN EL MTPE

Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), las cinco carreras universitarias con menor demanda en el mercado laboral del Perú en 2024 son investigación operativa, odontología, música, humanidades y otras carreras de ciencias de la salud. Estas especialidades, a pesar de su relevancia académica, presentan grandes desafíos para la inserción laboral de sus egresados en el contexto actual, con una demanda muy limitada de profesionales en estos campos.

Investigación operativa y odontología encabezan la lista con solo 2 puestos solicitados cada una, reflejando una demanda extremadamente baja. La situación no mejora mucho para música, humanidades y otras carreras de ciencias de la salud, cada una con apenas 4 puestos requeridos. Estos datos sugieren que los egresados de estas disciplinas enfrentan un entorno laboral particularmente competitivo y con escasas oportunidades.

Además de las cinco carreras con menor demanda mencionadas, el MTPE también señala otras especialidades que enfrentan baja empleabilidad en 2024. Estas incluyen ciencias forestales (5 puestos solicitados), bibliotecología y archivo (6), nutrición (7), zootecnia (7), educación física (9), diseño (10), idiomas (13) y veterinaria (18). La limitada cantidad de vacantes para estas profesiones resalta la necesidad de que los estudiantes y profesionales consideren cuidadosamente las tendencias del mercado laboral al elegir su campo de estudio.

Por otro lado, en contraste con estas especialidades, la carrera de Administración de Empresas es la que tiene mayor demanda en el mercado laboral peruano en 2024, con 7.534 plazas requeridas. Los profesionales en este campo disfrutan de un rango salarial que varía desde S/ 1.200 hasta S/ 5.802 mensuales, dependiendo de su nivel de experiencia y el cargo que ocupen. Esto subraya la importancia de analizar las oportunidades laborales y la demanda de cada profesión al planificar una carrera.

¿CUÁLES SON LAS DOS MEJORES UNIVERSIDADES PERUANAS EN EL MUNDO?

El QS World University Rankings anunció que la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) es considerada como la mejor universidad en el país ubicándose en la posición 359, ya que resaltan su compromiso con la excelencia académica y la investigación de alto nivel. La otra institución que aparece en el listado de este estudio es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) colocándose entre los puestos 901 - 950. Es importante mencionar que el QS World University Rankings se basó en los siguientes criterios: la reputación académica, la reputación entre empleadores, la proporción de estudiantes internacionales, entre otros.

¿QUÉ UNIVERSIDADES PERUANA SE ENCUENTRAN EN EL QS RANKING?

A continuación, te presentamos el listado que presentó el QS World University Rankings, donde aparecen varias universidades peruanas:

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) 359

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) (901 - 950)

Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) (1001 - 1200)

Universidad de Lima (1001 - 1200)

Universidad del Pacífico (1001 - 1200)

Universidad Nacional Agraria la Molina (1201 - 1400)

Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) (1201 - 1400)

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) (1201 - 1400)

Universidad de Piura (1201 - 1400)

Universidad San Ignacio de Loyola (+1401).

¿CUÁLES SON LAS MEJORES UNIVERSIDADES DEL MUNDO, SEGÚN EL RANKING QS?

Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT)

Universidad Imperial de Londres

Universidad de Oxford

Universidad de Harvard

Universidad de Cambridge

Universidad de Stanford

Universidad Pública de Zúrich

Universidad Nacional de Singapur (NUS)

¿QUÉ UNIVERSIDAD PERUANA ES MEJOR PARA APRENDER INGENIERÍA, SEGÚN EL RANKING QS?

El ranking QS World University mencionó a la mejor institución educativa superior del país para estudiar Ingeniería a la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) debido a la reputación de la universidad, ya sea académica como de los trabajadores, las cuales se obtienen mediante encuestas de percepción.

“A la hora de elegir una universidad, hay muchas cosas que tener en cuenta. Al elegir la PUCP, puedes estar seguro de que has tomado una decisión de la que no te arrepentirás. La PUCP es una institución educativa altamente valorada en el Perú. No solo reúne a los estudiantes más calificados del Perú, sino que también cuenta con un gran contingente de estudiantes internacionales que vienen de todas partes del mundo para enriquecer su experiencia educativa y cultural”, menciona el famoso ranking.

“Los docentes de la PUCP se encuentran entre los mejores del país, lo que asegura una experiencia educativa única. Vivir y experimentar la vida universitaria en un ambiente distinto al que estás acostumbrado definitivamente será una experiencia de aprendizaje y la PUCP es un gran lugar para lograr esa experiencia”, agrega.