La creación de contenido basado en texto, imágenes, música, audio, y sobre todo videos, demuestra la versatilidad a partir de la cual podemos realizar diversas actividades, y ello gracias a los beneficios que te brinda la Inteligencia Artificial (IA). En ese sentido, hoy viene resultando llamativa la información brindada entorno a las carreras que a partir del apogeo de la combinación de algoritmos, por ejemplo, no convendría estudiar mediante universidades a nivel global, y debido a factores muy particulares asociados a la tecnología, automatización, y hasta creación de robots tradicionales cuyas funciones realizadas terminan reemplazando a las llevadas a cabo por una persona con grado académico superior.

LA IA REVELA LOS NOMBRES DE ESTAS 3 CARRERAS UNIVERSITARIAS QUE YA NO CONVENDRÍA ESTUDIAR DURANTE EL 2026

La práctica de diversas profesiones a nivel global, ha venido perdiendo cierto valor producto de la automatización de procesos generada por la IA como herramienta que hoy responde a consulta puntual dando a conocer los nombres de 3 carreras universitarias cuya demanda evidencia reducción en importantes ámbitos.

Al respecto, y considerando su impacto sobre especialidades específicas, tanto Administración de Empresas como Contabilidad, y también todo lo concerniente a la abogacía y periodismo, terminarían viéndose perjudicadas debido a los avances tecnológicos relacionados a una combinación de algoritmos, que, por ejemplo, cuenta con la capacidad de mecanizar gestión de inventarios, auditoría básica, generar textos, y hasta realizar análisis particular acerca de datos financieros.

De esa manera lo revelan observaciones especializadas, y mediante respuesta de IA, dando a conocer además que el estudio de las leyes tampoco resulta recomendable ya que sofisticadas herramientas harían el mismo trabajo de un licenciado en derecho, y asociado a la revisión de contratos, identificación de cláusulas, y predicción de resultados entorno a litigios.

EL INEI TE REVELA LOS NOMBRES DE AQUELLAS PROFESIONES QUE PODRÍAN SER REEMPLAZADAS POR LA IA GENERATIVA

Nuestro día a día suele evidenciar esfuerzo, dedicación y largas horas empleadas realizando funciones específicas que según estudios como el elaborado por parte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) sobre la base de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), pasarían a ser llevadas a cabo por tanto máquinas como robots capaces de suplir la actividad humana.

Así hoy figura publicado mediante investigación titulada “Doble desafío tecnológico: análisis de la exposición a la automatización tradicional y a la inteligencia artificial generativa en el empleo peruano, 2024”, donde de manera puntual se comparten los nombres de los trabajos cuyas tareas repetitivas o manuales, terminarían facilitando la utilización de sistemas automatizados, y por ende, la mano de obra quedaría de lado.

Con respecto a esta información sobre la IA en Perú, te compartimos a continuación el listado integrado por los empleos u ocupaciones que más figuran expuestas a la propagación de avances tecnológicos mediante máquinas y robots, según INEI:

Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos

Ayudantes de cocina

Empleados de control (supervisores) y abastecimiento

Estibadores

Asimismo, resulta importante destacar que los “profesores de primaria y secundaria, bordadores, reparadores y ayudantes de costura, tejedores a mano, y especialistas en belleza y actividades afines”, y a diferencia de los empleos descritos líneas arriba, terminan presentando baja exposición a este tipo de automatización tradicional que principalmente reemplazaría a quienes realizan labores manuales y rutinarias.