La creación de contenido basado en texto, imágenes, música, audio, y sobre todo videos, demuestra la versatilidad a partir de la cual podemos realizar diversas actividades, y ello gracias a los beneficios que te brinda la Inteligencia Artificial (IA). En ese sentido, hoy viene resultando llamativa la información brindada entorno a las carreras que a partir del apogeo de la combinación de algoritmos, por ejemplo, no convendría estudiar mediante universidades a nivel global, y debido a factores muy particulares asociados a la tecnología, automatización, y hasta creación de robots tradicionales cuyas funciones realizadas terminan reemplazando a las llevadas a cabo por una persona con grado académico superior.
La práctica de diversas profesiones a nivel global, ha venido perdiendo cierto valor producto de la automatización de procesos generada por la IA como herramienta que hoy responde a consulta puntual dando a conocer los nombres de 3 carreras universitarias cuya demanda evidencia reducción en importantes ámbitos.
Al respecto, y considerando su impacto sobre especialidades específicas, tanto Administración de Empresas como Contabilidad, y también todo lo concerniente a la abogacía y periodismo, terminarían viéndose perjudicadas debido a los avances tecnológicos relacionados a una combinación de algoritmos, que, por ejemplo, cuenta con la capacidad de mecanizar gestión de inventarios, auditoría básica, generar textos, y hasta realizar análisis particular acerca de datos financieros.
De esa manera lo revelan observaciones especializadas, y mediante respuesta de IA, dando a conocer además que el estudio de las leyes tampoco resulta recomendable ya que sofisticadas herramientas harían el mismo trabajo de un licenciado en derecho, y asociado a la revisión de contratos, identificación de cláusulas, y predicción de resultados entorno a litigios.
Nuestro día a día suele evidenciar esfuerzo, dedicación y largas horas empleadas realizando funciones específicas que según estudios como el elaborado por parte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) sobre la base de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), pasarían a ser llevadas a cabo por tanto máquinas como robots capaces de suplir la actividad humana.
Así hoy figura publicado mediante investigación titulada “Doble desafío tecnológico: análisis de la exposición a la automatización tradicional y a la inteligencia artificial generativa en el empleo peruano, 2024”, donde de manera puntual se comparten los nombres de los trabajos cuyas tareas repetitivas o manuales, terminarían facilitando la utilización de sistemas automatizados, y por ende, la mano de obra quedaría de lado.
Con respecto a esta información sobre la IA en Perú, te compartimos a continuación el listado integrado por los empleos u ocupaciones que más figuran expuestas a la propagación de avances tecnológicos mediante máquinas y robots, según INEI:
- Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos
- Ayudantes de cocina
- Empleados de control (supervisores) y abastecimiento
- Estibadores
Asimismo, resulta importante destacar que los “profesores de primaria y secundaria, bordadores, reparadores y ayudantes de costura, tejedores a mano, y especialistas en belleza y actividades afines”, y a diferencia de los empleos descritos líneas arriba, terminan presentando baja exposición a este tipo de automatización tradicional que principalmente reemplazaría a quienes realizan labores manuales y rutinarias.
Padres de familia del colegio Glorioso en El Agustino protestan con pancartas exigiendo clases presenciales. Denuncian que desde diciembre pasado se anunció la obra del cerco perimétrico con plazo de 120 días, pero no ha avanzado, afectando el acceso al colegio emblemático con turnos mañana, tarde y noche. Muchos viven en el cerro sin internet y el director ignora sus reclamos.