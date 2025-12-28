Con el cierre del calendario anual, crece el interés por las tradiciones que prometen un comienzo próspero. En el Perú, las cábalas de medianoche se han vuelto ritos fundamentales para quienes buscan asegurar estabilidad económica y armonía emocional ante la llegada de un nuevo ciclo.

La vidente Agatha Lys ha presentado sus recomendaciones para el 2026, un año marcado por la renovación energética constante. A través de la combinación de elementos naturales y prácticas espirituales, la experta invita a dejar atrás el estancamiento mediante rituales diseñados para la transformación. Descubre qué cábalas recomienda.

¿POR QUÉ NO SE DEBEN REPETIR LAS CÁBALAS DEL AÑO PASADO?

Para este periodo, la innovación es obligatoria según la vidente, quien califica al 2026 como el tiempo del cambio absoluto. Repetir las acciones de años anteriores podría impedir que la nueva energía fluya correctamente hacia tu vida. Es necesario realizar una limpieza interna y conectar con la vibración de la “llama violeta” para disipar cualquier negatividad acumulada. Al respecto, Lys enfatizó: “No haga la misma cabalas del año pasado, por favor, porque este es el año del cambio, tienes que hacer algo diferente”. Esta introspección debe preceder a cualquier uso de amuletos físicos.

¿QUÉ CÁBALA EXISTE CON LA VELA VIOLETA?

La base de todo ritual para el año entrante reside en la purificación espiritual. Agatha Lys sugiere que cada hogar debe contar con suministros artesanales, destacando especialmente la “vela violeta” vinculada al Arcángel Sadquiel. Este objeto transmuta las cargas pesadas en vibraciones positivas.

Según explica la experta, “la vela violeta es como que para todas las cabalas”, por lo que es indispensable utilizarla para “pedir a la llama violeta que te transmute todo” antes de manipular elementos de abundancia como el arroz, el trigo o las lentejas que atraen la prosperidad, según recoge América TV.

Crédito: Imagen creada por la IA de Gemini

¿QUÉ SIGNIFICA ARROJAR GRANOS EN DIFERENTES DIRECCIONES?

El acto de lanzar semillas de lenteja, arroz o trigo tiene un propósito específico según la dirección elegida. Para Lys, cada movimiento es un decreto directo hacia la prosperidad deseada:

Hacia arriba: Lanzar los granos de abajo hacia arriba invoca un cambio positivo en el ámbito laboral.

Hacia abajo: Realizar el lanzamiento de arriba hacia abajo garantiza un flujo de abundancia y prosperidad general.

A la derecha: Se utiliza para atraer el retorno de préstamos o dinero que estés esperando recibir.

A la izquierda: Esta dirección favorece la obtención de créditos o suerte en juegos de azar.

Hacia los pies: Simboliza el nacimiento de nuevos emprendimientos, pues significa que nuevos proyectos van a empezar a realizarse.

El arroz se utiliza en varios rituales de Año Nuevo para atraer la buena suerte, la prosperidad y la abundancia. (Foto: Freepik)

¿CÓMO REFORZAR LA SUERTE CON OTROS ELEMENTOS?

Para garantizar que las cábalas surtan efecto, es esencial complementar los ritos con limpieza física y ambiental. El uso de sahumerios en la vivienda y baños con jabones de ruda, sándalo o jazmín son pasos fundamentales que no deben ignorarse. Asimismo, las hojas de laurel pueden utilizarse del mismo modo que los granos para potenciar los resultados.

Para finalizar el proceso, es imperativo purificar el aura, tal como indicó la especialista: “No olvides hacerte los baños. (...) Sahumar ¿no? Sahumar la casa o tú”.