La ronda inicial de la Copa del Mundo 2026 ha finalizado dejando una huella imborrable en los libros de historia del balompié, al congregar una impresionante multitud de 4.644.549 de fanáticos en los estadios. Esta cifra equivale a un brutal 99,7% de aforo completo en los recintos de Estados Unidos, México y Canadá.

De acuerdo con los reportes de la FIFA, el nuevo formato que incluye a 48 delegaciones nacionales, sumado a la expectativa internacional, causó un furor sin precedentes que rebasó cualquier proyección previa, transformando esta cita mundialista en el mayor suceso de masas en la historia reciente del deporte.

Lista definitiva: Los 10 encuentros con mayor cantidad de aficionados

Este es el conteo oficial de los partidos de la primera fase que lograron captar la mayor cantidad de público en vivo:

México 2-0 Sudáfrica: 80.824 espectadores Uzbekistán 1-3 Colombia: 80.824 espectadores República Checa 0-3 México: 80.824 espectadores Brasil 1-1 Marruecos: 80.663 espectadores Noruega 3-2 Senegal: 80.663 espectadores Ecuador 2-1 Alemania: 80.663 espectadores Panamá 0-2 Inglaterra: 80.663 espectadores Francia 2-1 Senegal: 80.545 espectadores Jordania 1-3 Argentina: 70.649 espectadores Argentina 2-0 Austria: 70.649 espectadores

Una media de asistencia que destruye todos los récords

A lo largo de los primeros compromisos, el promedio de asistencia por cada 90 minutos se fijó en 64.508 aficionados, un número que pulverizó los balances de las ediciones pasadas del torneo.

La algarabía alcanzó un punto cumbre la jornada en que la selección de Argentina se midió ante su par de Argelia. Durante esa fecha de cuatro partidos (que incluyó el Francia-Senegal, Irak-Noruega y Austria-Jordania), los coliseos lucieron repletos, acumulando un total de 281.223 hinchas. Con esto, quedó en el olvido la anterior marca histórica establecida en la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994, que se había mantenido invicta con 277.070 personas.

El día con mayor flujo de hinchas en los estadios norteamericanos

La fiebre por el fútbol continuó en ascenso. El jueves posterior se vivió un despliegue masivo con seis cotejos en simultáneo: Curazao-Costa de Marfil, Ecuador-Alemania, Japón-Suecia, Túnez-Países Bajos, Paraguay-Australia y Turquía-Estados Unidos.

Aquel día, la afluencia conjunta en las seis sedes escaló hasta la impresionante cantidad de 426.834 hinchas, un hito que el máximo organismo del fútbol catalogó como la prueba definitiva de la magnitud y el impacto global que posee esta competición.

El coloso de Santa Úrsula: El escenario de las tres máximas asistencias

Al revisar cuáles fueron los duelos con las tribunas más abarrotadas, el límite más alto registrado llegó a los 80.824 espectadores. Este lleno absoluto ocurrió en tres compromisos específicos, y todos compartieron la misma locación mítica: el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

El primero de ellos fue el choque de apertura donde el anfitrión, México, derrotó a Sudáfrica en medio de una fiesta total en las gradas. Posteriormente, el mismo recinto vibró con el choque entre Uzbekistán y Colombia, un partido donde la fanaticada sudamericana tiñó las tribunas de amarillo. Finalmente, la tercera cita en alcanzar dicha capacidad máxima fue el enfrentamiento entre México y la República Checa.