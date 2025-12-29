Poco más de 15 años han pasado desde que WhatsApp viera la luz y empezara a ganar popularidad gracias a simplicidad de producto, gratuidad, y novedosas funcionalidades brindadas para comunicarnos con personas de todas partes del mundo. Hoy sin embargo, llama la atención la relación de celulares que dejarán de ser compatibles con el aplicativo de mensajería instantánea, y desde el 1 de enero de 2026, no funcionarán más debido a razones muy puntuales ligadas a la operatividad en sistema.

ESTA ES LA RELACIÓN DE CELULARES QUE DEJARÁN DE CONTAR CON WHATSAPP DESDE EL 1 DE ENERO

La prosperidad es deseada a nivel global, y por parte también de miles de millones de usuarios de WhatsApp, el aplicativo de mensajería instantánea que desde el 1 de enero, dejará de funcionar en algunos dispositivos móviles.

Debido a nuevas exigencias de software y seguridad incorporadas por parte de Meta, dicha plataforma aunque de manera progresiva a partir del Año Nuevo, no continuará beneficiando a las personas que tengan estos modelos de celulares:

IPhone

- iPhone 6

- iPhone 6 Plus

- iPhone 5s

- iPhone 5c

- Modelos anteriores a estos

Android

- Samsung Galaxy S4

- Samsung Galaxy Ace 4

- LG Optimus L3 II

- Sony Xperia M

- Huawei Ascend Mate

- HTC Desire 500

- Otros modelos lanzados antes de 2014

Como recomendación puntual brindada por parte de especialistas, tanto el iPhone con iOS 15.1 o versiones posteriores, como teléfonos Android con Android 5.0 o superior, aparecen siendo dispositivos aconsejados para un uso cuyo soporte tiene la capacidad de alcanzar ciertos estándares técnicos hacia el 2026.

ASÍ PUEDES DIRIGIR MENSAJE POR AÑO NUEVO A VARIOS CONTACTOS Y A LA MISMA VEZ MEDIANTE WHATSAPP

Desde llamadas hasta mensajes puedes enviar mediante WhatsApp, y gratuitamente durante temporada de fiestas que generan el envío de textos puntuales al mismo tiempo.

Ahora con el Año Nuevo 2026 recibido a nivel global, las listas de difusión se convierten en la opción perfecta e ideal para dicho cometido, permitiendo Meta la inclusión de un máximo de 256 contactos, y asegurándote que todos te tengan guardado telefónicamente en libretas almacenadas.

Si tienes Android o iPhone, revisa el siguiente paso a paso que te permitirá enviar mensajes festivos a la misma vez, y dirigidos a varias personas mediante WhatsApp:

ANDROID

- Abre el aplicativo.

- Toca el menú donde figuran los tres puntos situados en la esquina superior derecha.

- Selecciona la opción “Nueva difusión”.

- Elige a los contactos que deseas incluir en la lista.

- Finalmente confirma la selección de contactos pulsando el botón de verificación verde.

IPHONE

- Ingresa a aplicativo.

- Desde la pantalla principal de chats, pulsa el ícono “+” ubicado en la parte superior.

- Selecciona “Nueva difusión”.

- Termina eligiendo los contactos destinatarios y confirma la selección de lista escogida.

Cabe resaltar con respecto a las listas de difusión que deseas generar para enviar mensajes masivos, y a la misma vez, que desde la pestaña “Chats” puedes terminar eliminándolas si así lo decides, debiendo considerar además el límite mensual habilitado por parte de WhatsApp.

SI TIENES IPHONE, REVISA ESTE PACK DE STICKERS INCORPORADO A WHATSAPP POR AÑO NUEVO

Culminan los 365 días del 2025, y automáticamente arrancará nuevo periodo que a nivel global, suele recibirse con alegría, y mediante WhatsApp enviando stickers como los ahora incorporados a cuentas de usuarios de iOS.

En efecto, si hoy tienes iPhone, ya puedes hacer uso de la pegatina especial de Lottie que conmemora la llegada del 2026, siendo la versión 25.36.10.72 elevada a través de TestFlight, la que irá extendiéndose hacia mayor cantidad de personas conforme pasen los meses.

Según lo precisa WABetaInfo brindando información acerca de esta actualización dirigida a quienes cuentan con el dispositivo diseñado por parte de Apple, el paquete de stickers puntual figura implementado como función a partir de la cual se busca garantizar “animaciones fluidas y elementos visuales de alta calidad sin consumir demasiado espacio de almacenamiento”.