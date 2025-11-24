¿Cuándo ocurrirá el eclipse más grande del siglo? Podría oscurecer el día más de 5 minutos

El cielo se prepara para regalarnos uno de los espectáculos más extraordinarios de nuestra era: un eclipse solar total cuya sombra envolverá la tierra durante más de seis minutos. Será la manifestación más prolongada visible desde suelo firme en todo el siglo XXI, un evento único que convertirá el día en penumbra y dejará a millones contemplando un instante irrepetible, muy disfrutable para aquellos aficionados de la astronomía.

Según anunció la NASA en su portal oficial, el 2 de agosto de 2027 ocurrirá lo que muchos han bautizado como el eclipse del siglo. Este fenómeno podrá apreciarse de manera parcial desde amplias regiones de Europa, África y el sur de Asia, donde millones de personas tendrán la oportunidad de observar cómo la luz solar se atenúa en un espectáculo celeste difícil de repetir.

Aun así, el momento de oscuridad absoluta —cuando el disco lunar oculta por completo al Sol— quedará reservado únicamente para quienes se encuentren dentro de un corredor muy reducido que atravesará una decena de naciones en el hemisferio oriental.

¿Qué más debes saber sobre el eclipse que ocurrirá en 2027?

Según la información recopilada por el portal especializado Eclipse Wise, la trayectoria de oscuridad plena abarcará un selecto grupo de territorios. Entre ellos se encuentran España y Marruecos, junto con varios países del norte de África y la península arábiga: Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Arabia Saudita, Yemen y Somalia serán parte del estrecho camino donde el eclipse alcanzará su máxima expresión.

Ese corredor de oscuridad tendrá cerca de 258 kilómetros de amplitud y recorrerá más de 15.000 kilómetros mientras avanza sobre el planeta. En conjunto, la sombra proyectada abarcará alrededor de 2,5 millones de kilómetros cuadrados, extendiéndose como un manto móvil sobre la superficie terrestre.

Cuándo se podrá ver el eclipse solar más extenso

Por otro lado, según un estudio de la NASA que analizó la geometría y la mecánica de la Tierra y la Luna, las cuales orbitan alrededor del Sol y están sujetas a la influencia de sus campos gravitacionales, se estableció también que el eclipse solar total más extenso tendrá lugar el próximo 16 de julio de 2186. De hecho, dentro de más de un siglo, la Tierra se encontrará en su afelio, es decir, estará más distante del Sol en su órbita, provocando que el disco solar esté visiblemente más pequeño. Mientras que, en el caso de la Luna, estará en un punto de perigeo más cercano a nuestro planeta, por lo que se verá más grande.