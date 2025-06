Julio 2025 está a la vuelta de la esquina y son miles de trabajadores formales en el país que esperan con ansias y entusiasmo la primera gratificación del año. Este beneficio laboral, que corresponde a Fiestas Patrias, se otorga como un pago adicional a la remuneración mensual. Por ello, tras el retiro de la CTS y la devolución de impuestos de Sunat, la grati representa un alivio financiero para muchos peruanos, quienes podrán solventar ciertos gastos básicos, sobre todo, en estos tiempos de importantes festividades. Sin embargo, en caso de que las empresas no depositen el pago en el tiempo establecido, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) anunció que pueden realizar la respectiva denuncia en sus oficinas, ya que podrían haber incurrido en una falta grave. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁL ES LA FECHA LÍMITE PARA EL DEPÓSITO DE LA GRATIFICACIÓN 2025?

El depósito de la gratificación de 2025, que se paga dos veces al año a los trabajadores del sector privado, se debe realizar dentro de los primeros 15 días del mes, ya sea en julio o diciembre. En esta ocasión, el primer pago del año que deben efectuar las empresas será máximo hasta este martes 15 de julio. En caso de incumplirse en el plazo establecido, los empleadores se exponen a sanciones económicas muy severas. Ante esta situación, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) puso a disposición de los trabajadores una plataforma (LINK) para que puedan realizar la denuncia virtualmente.

Es así que, si las empresas no cumplen con el pago de la gratificación en el tiempo establecido, se enfrentarán a sanciones económicas considerables, ya que perjudicarían al empleado. Por ejemplo, las MYPE podrían ser multadas con montos que oscilan entre S/ 2,227.50 y S/ 22,275, mientras que las empresas que no son MYPE podrían enfrentar multas que van de S/ 7,771.50 a S/ 129,294. Cabe mencionar que a este beneficio laboral se le suma la bonificación extraordinaria del 9 % sobre el monto de la gratificación para los afiliados al Seguro Social de Salud (EsSalud) o el 6,75 % para los que están inscritos a una Entidad Prestadora de Salud (EPS).

Sin embargo, para acceder al depósito de la gratificación en julio o diciembre, el trabajador debe haber laborado al menos un mes durante el semestre correspondiente, es decir, de enero a junio o de julio a diciembre. “Si un trabajador estuvo desde el 01/01/24 en la planilla de una empresa, la gratificación será, en principio, el íntegro de 1 sueldo bruto. Cabe resaltar que este monto no estará sujeto a ningún descuento (AFP, impuesto a la renta, etc.). No obstante, si la persona laboró solo 1 mes entre enero y junio de 2024, no recibirá la gratificación completa, sino una parte proporcional”, dijo Jorge Carrillo, profesor y experto en finanzas para Infobae.