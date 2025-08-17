A lo largo de los 365 días que conforman el 2025, diversos eventos vinculados a la astronomía llaman la atención por sus características, y esa espectacularidad que engloban tanto plenilunios como alineación planetaria, entre otros fenómenos. En ese listado de eventos precisamente, hoy aparece la denominada Luna de Sangre como el gran atractivo sideral que aparecerá en firmamento de diversas partes del mundo, según lo establece calendario cosmográfico donde figuran los detalles entorno a horario y su fecha puntual de aparición.

Hoy un nuevo evento celeste se aproxima a nivel global, y sobre aquellos cielos donde anualmente el único satélite natural de la Tierra termina por manifestarse varias veces, siendo un Gran Eclipse el mismo que podrá observarse de manera inherente entre dos noches de días del noveno mes del año muy particulares.

Transcurre el 2025, y ahora la manifestación de la venidera Luna de Sangre, continúa representando un hecho sinigual donde dicho ensombrecimiento capaz de ser captado por el ojo humano, pasará a posicionarse sobre el firmamento entre el domingo 7 y lunes 8 de setiembre.

De acuerdo a la información compartida de manera oficial, este Gran Eclipse podrá visualizarse en gran parte del mundo, excepto Norteamérica e incluyendo las siguientes coordenadas donde las personas tendrán la chance de visualizarla desde entornos oscuros, y alejados de luces brillantes:

Antártida

Australia

Asia

Océano Pacífico occidental

El Gran Eclipse de setiembre 2025 figura calendarizado como la Luna de Sangre que se manifiesta sobre el firmamento de gran parte del mundo anualmente. (Fuente: iStock) / Chayanan

Océano Índico

Europa

Océano Atlántico oriental

África

Con respecto a este evento astronómico puntual que también ocurrió en marzo 2025, y se desarrollará entre las 10.28 p.m. del domingo 7 y 2.55 a.m. del lunes 8 de setiembre, la NASA brinda recomendaciones especializadas para que logres apreciarlo con éxito, sin embargo lo cierto es que a diferencia del que protagoniza el Sol en todo su esplendor, los binoculares, por ejemplo, no resultarán necesarios para esta ocasión tomando en consideración el bajo nivel de radiación presentado.

LA DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE UN ECLIPSE LUNAR, SEGÚN LA NASA