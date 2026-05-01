Por Redacción EC

El inicio de mayo suele generar dudas en la ciudadanía debido a la cercanía de fechas importantes dentro del calendario laboral. Una de las consultas más frecuentes gira en torno al 2 de mayo, día en el que muchos se preguntan si también ha sido declarado feriado a nivel nacional. El feriado oficial que marca el inicio del mes es el Día Internacional del Trabajo, que en esta ocasión cae un viernes y permite a los trabajadores disfrutar de un descanso prolongado al unirse con el fin de semana. Sin embargo, el sábado 2 de mayo no está considerado como feriado nacional dentro del calendario oficial, por lo que mantiene su carácter de día no laborable habitual, salvo en casos específicos de actividades o regímenes laborales particulares. De esta manera, el denominado “feriado largo” se extiende únicamente por tres días, lo que ha generado expectativa entre quienes buscan aprovechar este periodo para viajes o actividades de descanso. A continuación, te contamos más detalles.