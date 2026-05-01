El inicio de mayo suele generar dudas en la ciudadanía debido a la cercanía de fechas importantes dentro del calendario laboral. Una de las consultas más frecuentes gira en torno al 2 de mayo, día en el que muchos se preguntan si también ha sido declarado feriado a nivel nacional. El feriado oficial que marca el inicio del mes es el Día Internacional del Trabajo, que en esta ocasión cae un viernes y permite a los trabajadores disfrutar de un descanso prolongado al unirse con el fin de semana. Sin embargo, el sábado 2 de mayo no está considerado como feriado nacional dentro del calendario oficial, por lo que mantiene su carácter de día no laborable habitual, salvo en casos específicos de actividades o regímenes laborales particulares. De esta manera, el denominado “feriado largo” se extiende únicamente por tres días, lo que ha generado expectativa entre quienes buscan aprovechar este periodo para viajes o actividades de descanso. A continuación, te contamos más detalles.

¿El 2 de mayo es feriado o día no laborable en el Perú? Esto dice El Peruano

La consulta sobre el 2 de mayo surge debido a la relevancia histórica de esta fecha en el país. Ese día se recuerda un episodio clave ocurrido en el puerto del Callao, considerado el último gran enfrentamiento bélico contra fuerzas españolas en territorio peruano durante el proceso de consolidación republicana.

El acontecimiento, que terminó con la victoria de las fuerzas peruanas y aliadas, marcó un hito dentro de la historia militar del país y es recordado como un símbolo de resistencia y defensa de la soberanía en la etapa posterior a la independencia.

Aunque se trata de una fecha de gran importancia histórica, no está incluida dentro del calendario de feriados nacionales, por lo que no implica descanso obligatorio a nivel general.

Según el calendario oficial del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y la normativa vigente, el 2 de mayo no figura como feriado nacional ni como día no laborable en el país.

¿Habrá descanso para el sector público y privado?

En ese sentido, las actividades laborales en los sectores público y privado se desarrollan con normalidad, sin que exista disposición que otorgue descanso obligatorio para esa fecha.

¿Qué más debes saber sobre la celebración del 2 de mayo?

Cada 2 de mayo, el Perú conmemora con orgullo el Combate del 2 de mayo, un evento trascendental en la historia del país y de toda América Latina. En este día, en el año 1866, las fuerzas peruanas enfrentaron con valentía y determinación a las fuerzas colonialistas españolas en el puerto del Callao. Este enfrentamiento marcó el último episodio bélico contra el dominio español en el territorio peruano, representando una victoria significativa para la libertad y la independencia de América del yugo colonial.

El combate tuvo lugar tras una decisión estratégica de las fuerzas españolas de bombardear el puerto chalaco, desencadenando un intenso intercambio de fuego entre ambos bandos. A pesar de la tenaz resistencia de las defensas peruanas, el enfrentamiento resultó en la retirada de los buques españoles con graves averías y pérdidas humanas.