A nivel global incluso, hoy el Perú como país llama la atención debido a la cantidad de asuetos otorgados por el gobierno, y dirigidos a una población de trabajadores que gozará el 17 de noviembre de su segunda jornada libre y extraordinaria durante dicho periodo. En relación al undécimo mes del año, la celebración de acontecimiento puntual, y determinado como feriado, viene a representar la fecha que de manera exclusiva favorece a empleados de región cuyo aniversario así lo determina bajo recuperación de horas.

QUIÉNES GOZARÁN DE FERIADO LARGO HASTA EL 17 DE NOVIEMBRE DECLARADO COMO FERIADO

El Decreto Legislativo N° 713 acoge desde 1991, los lineamientos por los cuales cada fecha inhábil, y que suele rememorar acontecimientos históricos, termina figurando reglamentado, e incluso aquellos incorporados durante años recientes con la finalidad de rendirle homenaje a tanto héroes como celebrar festividades de índole religioso.

Al respecto, te contamos que de manera exclusiva y excepcional, el distrito de Sarhua ubicado en la provincia ayacuchana de Fajardo, es aquel que llama la atención por conmemorar su propio feriado no laborable y recuperable a fin de rendirle tributo a la fecha de aniversario local.

Tal y como lo establece la Resolución de Alcaldía Nº 113, solamente los trabajadores del sector público y privado que laboran en dicha jurisdicción peruana, y según figure acordado con empleador de turno, tendrán la chance de gozar de este feriado largo que además del lunes 17 de noviembre, incluye a las jornadas de fin de semana previo.

Resulta importante destacar, que precisamente en todo el país, los peruanos beneficiarios disfrutaron de solo un asueto durante el undécimo mes, y ello para conmemorar el Día de Todos los Santos, mientras diciembre te brinda la oportunidad de descansar las últimas 3 veces oficiales contabilizando la tradicional Navidad.

LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES PERUANOS GOZARÁN DEL ÚLTIMO FIN DE SEMANA LARGO DE 2025 ANTES DE LA CULMINACIÓN DEL AÑO ESCOLAR

Se acerca la culminación del 2025, y junto a ello la conmemoración de las últimas jornadas festivas por diversos motivos, siendo los docentes y estudiantes de escuela estatal y privada sobre territorio peruano, quienes a inicios del mes de diciembre, gozarán de hasta 4 días libres, y previos al fin del presente Año Escolar.

Tras el 1 de noviembre, dicha población estará beneficiándose con el otorgamiento de los últimos feriados nacionales, y así disfrutar del lunes 8 y martes 9 de diciembre como asuetos calendarizados que de manera extraordinaria, llegan luego del sábado y domingo donde no hay clases regularmente.

Es de esta forma que previo a la finalización del Año Escolar 2025, los docentes y alumnos peruanos de colegios públicos y privados, terminarán gozando a nivel nacional de fin de semana largo que reúne a las 4 fechas mencionadas con Día de la Inmaculada Concepción y Batalla de Ayacucho incluidos, mientras la jornada del 25 del mismo duodécimo mes, representa la Navidad conmemorada incluso a nivel global.

ESTOS SON LOS 16 FERIADOS NACIONALES QUE SE CELEBRAN OFICIALMENTE SOBRE TERRITORIO PERUANO

1 de Enero, Año Nuevo

Abril, Jueves y Viernes Santo

1 de Mayo, Día del Trabajo

7 de Junio, Batalla de Arica y Día de la Bandera

29 de Junio, San Pedro y San Pablo

23 de Julio, Día de la Fuerza Aérea del Perú

28 y 29 de Julio, Fiestas Patrias

6 de Agosto, Batalla de Junín