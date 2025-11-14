Redacción EC
A nivel global incluso, hoy el Perú como país llama la atención debido a la cantidad de asuetos otorgados por el gobierno, y dirigidos a una población de trabajadores que gozará el 17 de noviembre de su segunda jornada libre y extraordinaria durante dicho periodo. En relación al undécimo mes del año, la celebración de acontecimiento puntual, y determinado como , viene a representar la fecha que de manera exclusiva favorece a empleados de región cuyo aniversario así lo determina bajo recuperación de horas.

QUIÉNES GOZARÁN DE FERIADO LARGO HASTA EL 17 DE NOVIEMBRE DECLARADO COMO FERIADO

El acoge desde 1991, los lineamientos por los cuales cada fecha inhábil, y que suele rememorar acontecimientos históricos, termina figurando reglamentado, e incluso aquellos incorporados durante años recientes con la finalidad de rendirle homenaje a tanto héroes como celebrar festividades de índole religioso.

Al respecto, te contamos que de manera exclusiva y excepcional, el distrito de Sarhua ubicado en la provincia ayacuchana de Fajardo, es aquel que llama la atención por conmemorar su propio feriado no laborable y recuperable a fin de rendirle tributo a la fecha de aniversario local.

Tal y como lo establece la Resolución de Alcaldía Nº 113, solamente los trabajadores del sector público y privado que laboran en dicha jurisdicción peruana, y según figure acordado con empleador de turno, tendrán la chance de gozar de este feriado largo que además del lunes 17 de noviembre, incluye a las jornadas de fin de semana previo.

Resulta importante destacar, que precisamente en todo el país, los peruanos beneficiarios disfrutaron de solo un asueto durante el undécimo mes, y ello para conmemorar el Día de Todos los Santos, mientras diciembre te brinda la oportunidad de descansar las últimas 3 veces oficiales contabilizando la tradicional Navidad.

LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES PERUANOS GOZARÁN DEL ÚLTIMO FIN DE SEMANA LARGO DE 2025 ANTES DE LA CULMINACIÓN DEL AÑO ESCOLAR

Se acerca la culminación del 2025, y junto a ello la conmemoración de las últimas jornadas festivas por diversos motivos, siendo los docentes y estudiantes de escuela estatal y privada sobre territorio peruano, quienes a inicios del mes de diciembre, gozarán de hasta 4 días libres, y previos al fin del presente Año Escolar.

Tras el 1 de noviembre, dicha población estará beneficiándose con el otorgamiento de los últimos feriados nacionales, y así disfrutar del lunes 8 y martes 9 de diciembre como asuetos calendarizados que de manera extraordinaria, llegan luego del sábado y domingo donde no hay clases regularmente.

Es de esta forma que previo a la finalización del Año Escolar 2025, los docentes y alumnos peruanos de colegios públicos y privados, terminarán gozando a nivel nacional de fin de semana largo que reúne a las 4 fechas mencionadas con Día de la Inmaculada Concepción y Batalla de Ayacucho incluidos, mientras la jornada del 25 del mismo duodécimo mes, representa la Navidad conmemorada incluso a nivel global.

ESTOS SON LOS 16 FERIADOS NACIONALES QUE SE CELEBRAN OFICIALMENTE SOBRE TERRITORIO PERUANO

  • 1 de Enero, Año Nuevo
  • Abril, Jueves y Viernes Santo
  • 1 de Mayo, Día del Trabajo
  • 7 de Junio, Batalla de Arica y Día de la Bandera
  • 29 de Junio, San Pedro y San Pablo
  • 23 de Julio, Día de la Fuerza Aérea del Perú
  • 28 y 29 de Julio, Fiestas Patrias
  • 6 de Agosto, Batalla de Junín
  • 30 de Agosto, Santa Rosa de Lima
  • 8 de Octubre, Combate de Angamos
  • 1 de Noviembre, Día de Todos los Santos
  • 8 de Diciembre, Inmaculada Concepción
  • 9 de Diciembre, Batalla de Ayacucho
  • 25 de Diciembre, Navidad

