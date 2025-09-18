En los últimos días, el pan con chicharrón ha sido protagonista de intensas conversaciones en redes sociales, especialmente tras su destacada participación en el singular Mundial de Desayunos, un torneo gastronómico ideado por el popular streamer español Ibai Llanos. A propósito de ello, debes saber que se repartirán miles de porciones de este suculento plato nacional este 19 de septiembre. A continuación, te contamos todos los detalles.

Este viernes 19 de septiembre, el Centro Comercial Parque Cánepa será escenario de una celebración especial: el primer aniversario de su recuperación. La jornada juntará a comerciantes, clientes y visitantes del dinámico corazón de Gamarra.

Como parte de las celebraciones, las autoridades locales han preparado un animado pasacalle en agradecimiento a los incansables emprendedores de La Victoria. El evento no solo busca resaltar el espíritu trabajador del distrito, sino también rendir tributo a un ícono del desayuno nacional: el pan con chicharrón.

En honor al triunfo del tradicional sánguche peruano en el Mundial de Desayunos, se repartirán más de 10.000 unidades entre los asistentes, convirtiendo las calles en una fiesta de sabor, orgullo y peruanidad.

Desde las 8:00 a.m., el Parque Cánepa dará inicio a una jornada festiva que incluirá la distribución gratuita del emblemático pan con chicharrón, en el marco de las celebraciones por su primer año de recuperación. Este gesto se suma al entusiasmo nacional tras la reciente victoria del Perú en el Mundial de Desayunos, el certamen virtual organizado.

El pan con chicharrón es uno de los desayunos más solicitados en este momento.

¡No solo es el pan con chicharrón! Descubre estos otros desayunos peruanos que son todo un orgullo nacional

A propósito del logro conseguido desde las redes sociales, te compartimos un exclusivo listado integrado por otros de los desayunos peruanos que junto al pan con chicharrón, nos enorgullecen y trascienden a nivel global:

-BUTIFARRA

-PAN CON PEJERREY

-QUINUA

-SALCHICHA HUACHANA

-TAMALES Y HUMITAS

-PATASCA

¿Cómo quedaron las votaciones en la Final de Desayunos?

Perú

- Total de 12.800.000 votos

6.500.000 desde TikTok / 4.900.000 desde Instagram / 1.400.000 en YouTube

Venezuela

- Total de 12.600.000 votos

6.400.000 desde TikTok / 4.900.000 desde Instagram / 1.300.000 desde YouTube