El clima en Lima vuelve a mostrar su característica variabilidad en plena transición hacia el invierno. Este sábado 20 de junio, los habitantes de la capital amanecieron con temperaturas frescas, cielo nublado y posible baja de temperatura, especialmente cerca del litoral. A pesar de que en los últimos días se han presentado periodos de brillo solar, el pronóstico indica presencia de nubosidad y viento por el resto del día.

¿Habrá sol o continuará el cielo gris?

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), Lima Este registrará temperaturas máximas cercanas a los 26 °C y mínimas de alrededor de 17 °C. El organismo prevé que el día comenzará con un cielo cubierto, con propensión a cielo despejado por la tarde y cielo nublado al atardecer con posible llovizna hacia la madrugada. El pronóstico para Lima Oeste es similar, a excepción de que presentará una temperatura máxima de 24 °C y mínima de 21° C. Asimismo, la capital presenta una humedad del 75%.

En distritos costeros y zonas próximas al Callao, es más probable observar un ambiente con mayor cobertura nubosa, especialmente durante la mañana y la noche. Estas condiciones son típicas del invierno limeño, cuando la humedad y el enfriamiento del océano favorecen la formación de neblina y nubes bajas. Además, especialistas del Senamhi han señalado que este año el invierno podría presentar más días con alternancia entre nubes y sol debido a la influencia de un mar ligeramente más cálido de lo habitual.

Temperaturas agradables pese al avance del invierno

Aunque el invierno comenzará oficialmente el 21 de junio, las temperaturas en Lima todavía se mantienen relativamente moderadas para esta época del año. Los registros climáticos muestran que durante junio la capital suele experimentar máximas cercanas a los 21 °C o 22 °C, con noches más frescas y elevada humedad ambiental.

El Senamhi recomienda a la población vestir por capas, especialmente durante las primeras horas del día y la noche, cuando la sensación térmica puede ser menor debido a la humedad. Asimismo, las probabilidades de lluvia siguen siendo bajas, aunque no se descartan lloviznas ligeras en algunos sectores cercanos al litoral.

Cómo evolucionará el clima en los próximos días

Las proyecciones climáticas del Senamhi indican que Lima continuará alternando periodos nublados con episodios de brillo solar durante las próximas semanas, una situación habitual en el inicio del invierno. La presencia de un océano más cálido podría reducir la persistencia del cielo gris en comparación con otros años, aunque la humedad seguirá siendo una constante en gran parte de la ciudad.

Para quienes planean actividades al aire libre este lunes 15 de junio, el panorama será favorable durante las horas de la tarde, cuando podrían abrirse claros en el cielo. No obstante, el abrigo ligero seguirá siendo indispensable, pues Lima mantiene su característico clima húmedo y cambiante en esta época del año.