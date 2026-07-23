Dormir unos minutos después del almuerzo es una costumbre que muchas personas adoptan para recuperar energías, pero ese breve descanso podría ofrecer mucho más que una sensación de alivio. Diversas investigaciones científicas han comenzado a demostrar que una siesta bien aprovechada favorece procesos clave del cerebro relacionados con la memoria y el aprendizaje. Eso sí, la duración del descanso resulta determinante, ya que dormir demasiado o muy poco puede reducir los beneficios que los especialistas han identificado para nuestra salud.

Un estudio relaciona la siesta con una mejor memoria

Un trabajo desarrollado por investigadores del Centro Médico de la Universidad de Friburgo (Alemania), los Hospitales Universitarios de Ginebra (HUG) y la Universidad de Ginebra (UNIGE) encontró que incluso un descanso corto durante la tarde puede tener efectos positivos sobre la capacidad del cerebro para almacenar nueva información. Tras analizar a 20 adultos jóvenes sanos, el equipo observó que quienes durmieron una siesta mostraron un mejor rendimiento en tareas de aprendizaje que quienes permanecieron despiertos.

El profesor Christoph Nissen, responsable de la investigación, explicó que “el estudio demuestra que este ‘reinicio sináptico’ puede ocurrir con tan solo una siesta por la tarde, liberando espacio para la formación de nuevos recuerdos”. De acuerdo con los resultados, la duración promedio del descanso que produjo estos efectos fue de 45 minutos.

¿Cuánto debe ría durar realmente una siesta?

Aunque este estudio encontró beneficios con un descanso cercano a los tres cuartos de hora, otras instituciones especializadas sostienen que una siesta más breve también puede ser muy efectiva. Mayo Clinic recomienda limitar este hábito a entre 10 y 20 minutos, mientras que investigaciones difundidas por la NASA apuntan que alrededor de 26 minutos puede ser un tiempo adecuado para mejorar el estado de alerta y el rendimiento.

Además del tiempo, los expertos recomiendan cuidar el entorno donde se duerme. Mayo Clinic aconseja descansar en “un lugar tranquilo y oscuro, con una temperatura ambiente cómoda y pocas distracciones”, condiciones que favorecen un sueño reparador sin afectar el descanso nocturno.

Los beneficios de dormir unos minutos durante el día

Los especialistas coinciden en que una siesta bien planificada puede traducirse en una menor sensación de cansancio, mayor concentración y un mejor estado de ánimo durante el resto de la jornada. También se ha relacionado con tiempos de reacción más rápidos, una memoria más eficiente y un incremento de la capacidad para mantener la atención.

Sin embargo, prolongar demasiado este descanso podría generar el efecto contrario. Dormir durante periodos extensos en la tarde puede alterar el horario habitual de sueño y dificultar el descanso durante la noche, por lo que los expertos recomiendan convertir la siesta en un complemento y no en un reemplazo del sueño nocturno.

Hábitos que ayudan a dormir mejor

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recuerda que un descanso de calidad es fundamental para que el organismo se recupere física y mentalmente. No obstante, factores como el estrés, las preocupaciones, las enfermedades o los horarios irregulares suelen dificultar un sueño reparador.

En ese contexto, Mayo Clinic aconseja mantener horarios regulares para acostarse y levantarse, evitar comidas abundantes antes de dormir, crear un ambiente cómodo y silencioso, realizar actividad física con frecuencia, controlar el estrés y moderar las siestas diurnas para evitar que interfieran con el descanso nocturno. Estos hábitos, combinados con una adecuada higiene del sueño, pueden contribuir a mejorar la memoria, el aprendizaje y el bienestar general.