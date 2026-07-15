El mediocampista inglés pensaba que su tarjeta Topps valía una cifra modesta, pero quedó en completo "shock" al enterarse de que supera los miles dólares. Revisa su imperdible reacción y el gran gesto que prometió tener con el comprador de la pieza. (Foto: @ToppsFC Instagram)
El mediocampista inglés pensaba que su tarjeta Topps valía una cifra modesta, pero quedó en completo "shock" al enterarse de que supera los miles dólares. Revisa su imperdible reacción y el gran gesto que prometió tener con el comprador de la pieza. (Foto: @ToppsFC Instagram)
Por Paolo Valdivia

El mercado de las cartas coleccionables deportivas sigue sorprendiendo, y esta vez el protagonista de un momento inolvidable fue el mismísimo Jude Bellingham. El talentoso futbolista se volvió tendencia luego de que le revelaran el verdadero valor de una carta Topps de sus inicios en el fútbol alemán, dejando una reacción que rápidamente se hizo viral en las redes sociales.

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