Por Redacción EC

Hace más de un año, miles de seguidores sudamericanos conocieron por primera vez al popular streamer y youtuber Darren Watkins Jr., también conocido como Speed, ya que visitó varios países de la región, como Colombia, Uruguay, Argentina, Ecuador, Guatemala, Panamá, Chile y Perú. Esto ha contribuido a que aumente su popularidad entre los más jóvenes, debido a su estrambótica personalidad, la cual ha generado gran impacto y múltiples reacciones en las redes sociales. En ese contexto, en medio del Mundial 2026, el youtuber sorprendió a más de uno al aparecer en el partido entre la selección argentina contra Austria. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la excéntrica celebración que realizó el estadounidense tras el fallo de penal de Lionel Messi, un gesto que rápidamente se viralizó en redes sociales y generó diversas reacciones entre los aficionados. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.