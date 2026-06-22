Hace más de un año, miles de seguidores sudamericanos conocieron por primera vez al popular streamer y youtuber Darren Watkins Jr., también conocido como Speed, ya que visitó varios países de la región, como Colombia, Uruguay, Argentina, Ecuador, Guatemala, Panamá, Chile y Perú. Esto ha contribuido a que aumente su popularidad entre los más jóvenes, debido a su estrambótica personalidad, la cual ha generado gran impacto y múltiples reacciones en las redes sociales. En ese contexto, en medio del Mundial 2026, el youtuber sorprendió a más de uno al aparecer en el partido entre la selección argentina contra Austria. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la excéntrica celebración que realizó el estadounidense tras el fallo de penal de Lionel Messi, un gesto que rápidamente se viralizó en redes sociales y generó diversas reacciones entre los aficionados. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO CELEBRÓ SPEED ANTE EL PENAL FALLADO DE LIONEL MESSI?

Este lunes 22 de junio, la selección argentina venció 2-0 a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. Entre los jugadores más destacados estuvo el delantero Lionel Messi, quien marcó los dos tantos del triunfo y permitió a su equipo sumar una victoria clave en el torneo, resultado que además lo acercó a un nuevo récord como máximo goleador en la historia de los Mundiales. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la presencia del reconocido youtuber IShowSpeed en el estadio, quien acudió para apoyar a la selección europea.

@elvardela12 🔥🐐 ¡DE LA BURLA A LA HUMILLACIÓN! 🤫⚽ El streamer Speed celebró con todo el penal fallado por Lionel Messi, pero la historia cambió en cuestión de minutos. 🇦🇷 El capitán argentino apareció cuando más se le necesitaba y marcó el 1-0 para Argentina, dejando sin palabras a quienes ya se burlaban de él. 😳 La reacción de Speed tras el gol de Messi se volvió viral y desató miles de comentarios en redes. 💬 ¿Quién tuvo la última palabra? ¡El fútbol habló en la cancha! 🔥 #Messi #Argentina #Speed #Mundial2026 #LaScaloneta #ElVarDeLa12 ⚽🇦🇷 ♬ sonido original - EL VAR de la 12 - Oficial

De hecho, el influencer, declarado abiertamente fanático de Cristiano Ronaldo, celebró por todo lo alto el penal fallido del argentino a los 9 minutos del primer tiempo. De acuerdo con el video difundido en las redes sociales, el estadounidense fue captado saltando de alegría e intercambiando palabras con hinchas celestes. Aunque minutos después la historia cambió cuando el astro argentino marcó el primer gol del encuentro, lo cual mostró a Speed enojado por la situación.

¿CÓMO ES LA MANSIÓN DE LIONEL MESSI Y ANTONELA ROCCUZZO?

De acuerdo con la plataforma Río Negro, Lionel Messi y Antonela Roccuzzo cuentan con una lujosa mansión ubicada en Bellamar, una exclusiva zona de Castelldefels, en Barcelona, donde la pareja formó a sus tres menores hijos, mientras el futbolista argentino jugaba en un club español. Esta residencia, de unos 10.000 m², se encuentra en una zona elevada con vistas al Mar Mediterráneo y al Parque Natural del Garraf. Además, presenta un diseño moderno y minimalista, con líneas rectas y colores claros, e incorpora cerramientos y vegetación para garantizar privacidad sin aislarse del entorno.

Eso no es todo, el exterior de la vivienda se caracteriza por contar con amplias áreas verdes integradas al interior, piscina climatizada, terrazas y espacios de descanso con vistas a la costa catalana. También incluye instalaciones deportivas como cancha de fútbol y pista de pádel, así como una zona social con parrilla y comedor para reuniones con los seres queridos. En cuanto al interior de la mansión, de tres niveles, presenta un diseño minimalista con espacios amplios, materiales nobles y tonos neutros como blanco, beige y madera. Así, sus grandes ventanas aportan luz natural y conexión con el exterior.