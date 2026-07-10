Erling Haaland se ha convertido en uno de los nombres más comentados del Mundial 2026 gracias a sus goles y al histórico desempeño de Noruega. Su capacidad para marcar diferencias en los momentos decisivos lo ha colocado entre las grandes figuras del torneo y ha despertado el interés de aficionados de todo el mundo. Sin embargo, detrás del delantero que hoy deslumbra en las canchas existe una historia llena de curiosidades que pocos conocen. Desde sus orígenes hasta los hábitos que mantiene para rendir al máximo nivel, el atacante guarda detalles que ayudan a entender cómo llegó a convertirse en una de las máximas figuras del fútbol. Conoce cinco aspectos que muestran una faceta diferente del goleador noruego y explican por qué sigue sorprendiendo dentro y fuera del campo.

¿QUÉ CINCO DETALLES HACEN DE HAALAND UN FUTBOLISTA DIFERENTE?

1. Nació en Inglaterra

Aunque hoy es el máximo referente del fútbol noruego, Haaland nació en la ciudad inglesa de Leeds en el año 2000, cuando su padre, Alf-Inge Håland, jugaba para el Leeds United.

A los cuatro años se trasladó junto a su familia a Bryne, en el sur de Noruega, donde comenzó a desarrollar su talento desde muy pequeño. Quienes lo vieron entrenar durante la infancia recuerdan que marcaba diferencias incluso enfrentando a niños mayores.

Su crecimiento lo llevó a pasar por Bryne, Molde, Red Bull Salzburg, Borussia Dortmund y finalmente Manchester City, según recoge la plataforma BBC.

2. Sus cifras con Noruega impresionan al mundo

El delantero atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y ha convertido el gol en una costumbre cada vez que viste la camiseta de su país.

El delantero ha marcado en cada uno de sus últimos 14 encuentros oficiales con su país, acumulando 27 tantos durante esa racha. En total, registra 62 goles en apenas 54 partidos internacionales, una cifra que equivale a un promedio de un gol cada 71 minutos, números que explican por qué hoy lidera el ataque de Noruega y es la gran esperanza del equipo en el Mundial.

“No sé, creo que es mi especialidad hacer goles… es simplemente así”, comentó entre risas el atacante tras una de sus actuaciones más destacadas en el presente Mundial.

3. Su alimentación y descanso forman parte de su éxito

El atacante mantiene una disciplina que llama la atención incluso entre otros futbolistas profesionales. Su alimentación incluye alrededor de 6.000 calorías diarias y alimentos poco habituales como corazón e hígado de res.

Además, procura dormir al menos diez horas cada noche y evita utilizar dispositivos electrónicos antes de descansar. “Hago todo lo que puedo para ser la mejor versión posible de mí mismo”, aseguró Haaland al explicar la importancia que le da a su preparación.

4. Nunca dudó en representar a la tierra de sus padres

Pese a haber nacido en Inglaterra, el goleador jamás consideró vestir otra camiseta que no fuera la de Noruega. Mantiene un fuerte vínculo con su pueblo natal, presume con orgullo sus raíces y hasta luce el apellido Braut, correspondiente a la familia de su madre, en la espalda de la selección nacional.

“Está increíblemente orgulloso de sus raíces”, afirmó el periodista Andreas Korssund al describir la relación que mantiene con su país.

5. Tiene una personalidad que rompe con los estereotipos

Además de sobresalir por su capacidad goleadora, Haaland también llama la atención por su forma de ser. Su seguridad, sentido del humor y confianza contrastan con la imagen tradicionalmente reservada que suele asociarse a los países escandinavos.

Esa autenticidad también se refleja en su actividad fuera del fútbol, donde comparte parte de su vida con millones de seguidores y participa en proyectos de entretenimiento. “Conoce su valía, conoce su calidad y confía en sí mismo”, resumió el periodista Lars Sivertsen sobre el carácter del delantero.