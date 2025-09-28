La Liga 1 del fútbol peruano continúa su curso, y Universitario se perfila como el gran candidato a adjudicárselo sin necesidad de disputar Play-offs. Al respecto, hoy vamos a referirnos al duelo que protagonizaron junto a Cusco FC, su más cercano perseguidor, y por el cual tras el término del duelo de Torneo Clausura 2025, el siempre polémico ‘Chevaristo’ hizo público una serie de tuits que pasan a referirse a puntualmente los dos últimos goles anotados en favor del cuadro de Jorge Fossati.

ESTO COMENTÓ ‘CHEVARISTO’ CON CIERTA POLÉMICA Y ACERCA DE LOS DOS ÚLTIMOS GOLES CONVERTIDOS POR UNIVERSITARIO FRENTE A CUSCO FC

Ha culminado una nueva jornada del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1, y en esta ocasión con la fecha 11 consumada, Universitario es aquel equipo que llama la atención por estar liderando la tabla de posiciones en solitario tras conseguir ganarle 3-2 a Cusco FC.

Luego de la finalización del duelo disputado en Estadio Monumental el sábado 27 de setiembre, quien hizo uso de sus redes sociales para expresarse al respecto, fue el siempre controversial ‘Chevaristo’, quien mediante polémicos tuits realizó una serie de comentarios acerca de puntualmente los goles de Riveros y el doblete a cargo de Valera desde la pena máxima.

“El 2do. gol que regala Cusco realmente es obsceno”, remarca a través de X haciendo notar su crítica hacia una jugada que terminó en desconcentración defensiva por parte de Cusco FC, y no pasaría desapercibida para él de manera concreta.

Ciertamente, el 2-0 de Universitario que anotaría Williams Riveros a los 26 minutos de juego, posee todas las características de un blooper, y más aún luego que Pedro Díaz hasta terminara arrodillado viendo cómo los cremas ampliaban diferencias.

Otra de las situaciones que ‘Chevaristo’ criticaría haciendo uso del mismo tuit, tiene que ver con el penal cobrado para los ‘merengues’, y la demorada decisión tomada tras intervención del VAR.

“El penal a la U, si lo ven 2 o 3 veces, y no les queda claro, para qué lo siguen revisando?“, hace hincapié también el polémico periodista deportivo, cuestionando de esta forma el tiempo que normalmente pierden los árbitros para terminar sancionando disparos desde los 12 pasos como el que al final Daniel Ureta confirmaría a favor del elenco crema, y convertiría Valera colocando el 3-1 parcial.

ASÍ SE PRONUNCIARON ‘CHEVARISTO’ Y SILVIO VALENCIA TRAS PELEA VIRAL PROTAGONIZADA EN VIVO

Las reacciones no han tardado en hacerse públicas luego de la pelea viral protagonizada por ‘Chevaristo’ y Silvio Valencia durante emisión de una edición más del programa llamado “Mira lo que habla”.

Si bien cada vez que analizan o confrontan algo, los dos suelen levantarse la voz, por ejemplo, nunca habían llegado a agredirse físicamente y menos a nivel nacional, razón por la cual el popular ‘Sensei’, hoy emite comunicado compartido públicamente brindando su descargo sobre la gresca que ha dado la vuelta al mundo de manera literal.

“Decirle ‘puneño’, como suele decírsele a este periodista en las diversas redes sociales en las que interactuamos, no alude un insulto, sino que responde a una necesidad de regresarlo a su realidad, a que acepte su nacionalidad, y defienda su posición con argumentos sólidos y técnicos”, manifiesta en un principio Silvio Valencia acerca del término utilizado para referirse a ‘Chevaristo’, y habría motivado el enojo causante del puñete recibido durante edición de “Mira lo que habla” de “Erick & Gonzalo”.

A propósito del bochornoso incidente que incluso ha captado la atención de medios internacionales como Diario AS, entre otros chilenos, el popular ‘Sensei’ aprovechó la ocasión mediante comunicado para pedirle disculpas “a toda aquella persona que se haya podido haber sentido ofendida con alguna palabra mía”, y asimismo evitar la generación de mayor polémica pese a considerarse “víctima de un acto violento”.

Con respecto a la otra parte, es decir, ‘Chevaristo’, resulta importante destacar que para él la pelea viral representa un “momento triste” que no pudo evitar, y es que a través de X, compartió sus sensaciones argumentando que “los que me conocen saben que soy un tipo pacífico, que hago pelear mis ideas con argumentos y desde el respeto“, pero en esta oportunidad “me fueron llevando, estaba siendo muy agredido y hasta discriminado”.