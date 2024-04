Universitario de Deportes hoy viernes 19 de abril tiene la gran oportunidad de liderar otra vez de manera momentánea la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Con la presencia de Williams Riveros desde el arranque, los ‘merengues’ visitarán Moyobamba para medirse ante Unión Comercio, siendo el paraguayo uno de los estandartes en la línea de 3 que conforma Fabián Bustos no solo por la capacidad que demuestra para el juego aéreo, por ejemplo, sino porque además le ha sumado gol a su desempeño. Sin embargo, Carlos Galván, el recordado ‘Negro’ que logró título en 2009, le encuentra un defecto en particular por corregir para que Britos no enfrente mano a mano a los atacantes rivales. Conoce los detalles del análisis realizado por el exdefensor crema, y cómo debería abordarlo el zaguero central a fin de solucionarlo.

QUÉ ERROR ESTARÍA COMETIENDO WILLIAMS RIVEROS EN LA LÍNEA DE 3 DE UNIVERSITARIO SEGÚN EL ANÁLISIS DE CARLOS GALVÁN

Tras la obtención del título en 2023, Universitario le renovó a casi la totalidad del plantel que dirigió Jorge Fossati, incluido Williams Riveros, futbolista paraguayo que con 31 años a cuestas se ha convertido en un verdadero baluarte de la defensa crema, pero pese a la solvencia que demuestra, aún existe algo en particular que debe corregir de acuerdo al análisis realizado por Carlos Galván.

El querido ‘Negro’ para los ‘merengues’ por el campeonato ganado hace 15 años, evalúa la performance de un zaguero central guaraní que si bien fue “de menos a más” porque “le costó adaptarse desde un principio”, hoy es uno de los mejores dentro del esquema que propone Fabián Bustos.

Sin embargo, Carlos Galván considera que Williams Riveros comete un error cuya postura “lo pone en evidencia”, y es cuando “él rompe, tanto Di Benedetto como Corzo no le hacen una buena cobertura”.

“(Cuando ello sucede) queda muy abierta la defensa de Universitario”, continúa expresando el ‘Negro’ en el programa de YouTube, DENGANCHE, acerca del defecto que le está encontrando a los movimientos del zaguero paraguayo, y quedaron evidenciados por Copa Libertadores 2024 ante LDU y Junior de Barranquilla.

Cabe resaltar que más allá de dicho defecto detectado en Williams Riveros, Carlos Galván si considera que “mejoró mucho en los mano a mano donde tenía muchas dificultades”.

CON WILLIAMS RIVEROS, ESTA FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE UNIVERSITARIO CAYÓ DERROTADO EN LIGA 1

Tras la consagración en las finales ante Alianza Lima, Universitario inició su camino rumbo al ansiado bicampeonato en medio del sorpresivo alejamiento de Jorge Fossati, pero manteniendo un gran porcentaje del plantel campeón 2023 que actualmente sigue muy de cerca a Sporting Cristal en Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto, y en 11 fechas disputadas todavía no pierde y solamente encajado 3 goles.

Con 27 puntos de 33 posibles, los ‘merengues’ registran un invicto tan sólido que al superar los 20 partidos, nos hacen retroceder en el tiempo para recordar la última vez que perdió oficialmente en un compromiso válido por el torneo local.

El 16 de agosto de 2023, el Universitario de Jorge Fossati sucumbió en la altura tarmeña por un marcador de 2-0 ante ADT, cortando así una racha de 3 partidos consecutivos ganando.

Lo curioso de dicha caída ocurrida hace casi 7 meses con goles recibidos por parte de Janio Pósito (6′) y Kevin Serna a los 90′+8, es que en aquella oportunidad el elenco crema jugó con la misma línea de 3 conformada por Williams Riveros, Aldo Corzo y Matías Di Benedetto que actualmente protege exitosamente la valla de Sebastián Britos, el uruguayo que también integra el gran cuarteto defensivo.

Por cierto, el guardameta proveniente del Liverpool de su país natal, acumuló más de 540 minutos sin tantos encajados por Liga 1 Te Apuesto 2024, dejando atrás la marca de 502 minutos que estableció Rubén Correa entre setiembre y noviembre de 1967.

Con respecto al invicto que Universitario viene sosteniendo en el Torneo Apertura, y la última derrota oficial sufrida el 16 de agosto de 2023 ante ADT en Tarma, cabe resaltar que incluidas las finales de ida y vuelta contra Alianza Lima y amistosos internacionales, los ‘merengues’ suman contabilizando el triunfo vs Sport Boys, un total de 26 encuentros sin caer vencido.

FECHAS, HORAS Y RIVALES DE LOS PRÓXIMOS PARTIDOS DE UNIVERSITARIO EN LIGA 1 TE APUESTO Y COPA LIBERTADORES 2024

Fecha 12 - Torneo Apertura

- Vs Unión Comercio (Estadio Carlos Vidaurre García)

- Día Viernes 19 de abril / Hora 3 pm

Fecha 3 / Grupo D

- Vs Botafogo (Estadio Olímpico Nilton Santos)

- Día Miércoles 24 de abril / Hora 5 pm

Fecha 13 - Torneo Apertura

- Vs Comerciantes Unidos (Estadio Monumental)

- Día Domingo 28 de abril / Hora 8 pm