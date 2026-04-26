Resumen

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La aclaración de Los Chankas sobre la licencia de Walter Paolella en la Liga 1 | Foto: Club Deportivo Los Chankas - CYC (Facebook)
La aclaración de Los Chankas sobre la licencia de Walter Paolella en la Liga 1 | Foto: Club Deportivo Los Chankas - CYC (Facebook)
Por Redacción EC

En un momento clave del Torneo Apertura 2026, donde Los Chankas lideran la tabla y dependen de sí mismos para alcanzar el título, una controversia administrativa ha puesto al club en el centro del debate. El foco de atención recae en el entrenador Walter Paolella, quien, pese a desempeñar funciones como estratega del equipo, no figura oficialmente como director técnico principal en las planillas de la Liga 1, sino como asistente. En dichos registros, quien aparece como entrenador principal es Yonel Iñigo, lo que ha despertado interrogantes sobre el cumplimiento de los requisitos formales exigidos para dirigir en el campeonato. Este escenario provocó diversas especulaciones, incluyendo posibles sanciones deportivas, lo que llevó al club a pronunciarse públicamente para aclarar la situación y despejar dudas en medio de su buen presente deportivo. A continuación, te contamos todos los detalles.

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