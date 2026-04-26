En un momento clave del Torneo Apertura 2026, donde Los Chankas lideran la tabla y dependen de sí mismos para alcanzar el título, una controversia administrativa ha puesto al club en el centro del debate. El foco de atención recae en el entrenador Walter Paolella, quien, pese a desempeñar funciones como estratega del equipo, no figura oficialmente como director técnico principal en las planillas de la Liga 1, sino como asistente. En dichos registros, quien aparece como entrenador principal es Yonel Iñigo, lo que ha despertado interrogantes sobre el cumplimiento de los requisitos formales exigidos para dirigir en el campeonato. Este escenario provocó diversas especulaciones, incluyendo posibles sanciones deportivas, lo que llevó al club a pronunciarse públicamente para aclarar la situación y despejar dudas en medio de su buen presente deportivo. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO LOS CHANKAS SOBRE LA LICENCIA DE WALTER PAOLELLA?

El club salió al frente para explicar la situación de su entrenador y descartó cualquier inconveniente que afecte su participación en el torneo. En su comunicado, precisaron que el estratega argentino sí integra el equipo de trabajo, aunque su documentación aún está en proceso de regularización.

“El profesor Paolella forma parte del comando técnico del club, encontrándose en proceso de regularización de los aspectos administrativos y documentarios correspondientes”, señalaron, dejando claro que su presencia no es irregular, según recoge la plataforma RPP.

¿EXISTE ALGUNA SANCIÓN O RIESGO DE QUITA DE PUNTOS?

Una de las principales preocupaciones surgidas tras conocerse el caso fue la posibilidad de un castigo deportivo. Sin embargo, desde la institución fueron enfáticos en descartar ese escenario.

El club enfatizó que tanto la Liga de Fútbol Profesional como la FPF están al tanto de cómo se ha estructurado su comando técnico desde el primer día, asegurando que los entes rectores “en ningún momento las han objetado; razón por la cual no se ha generado sanción deportiva alguna ni afectación en la participación del club”.

Con 29 unidades en la tabla y la posibilidad de campeonar dependiendo únicamente de su rendimiento en la cancha, Los Chankas han querido cerrar este capítulo de incertidumbre ratificando su “compromiso con el cumplimiento de las normas, la transparencia institucional” y el respeto absoluto a las bases del campeonato.

¿CÓMO SERÁ EL CALENDARIO DE LOS CHANKAS EN SU CAMINO HACIA EL CAMPEONATO?

Tras haber superado recientemente por la mínima diferencia a Cienciano, el líder del torneo ya visualiza sus siguientes desafíos para consolidar su posición en la cima. Su examen más próximo será este lunes 27 de abril, cuando viajen a la altura de Tarma para medirse contra ADT a las 3:00 p.m., un duelo que será emitido por la señal de L1 MAX. Posteriormente, la escuadra volverá a su feudo para chocar contra Deportivo Garcilaso en la jornada 13.

Con este panorama, el equipo busca dejar atrás las polémicas de oficina y concentrarse en el objetivo deportivo, reafirmando su intención de velar por el “correcto desarrollo de la competencia” mientras intentan asegurar el trofeo del Apertura.