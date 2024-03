La Selección Peruana de Fútbol empezó un nuevo ciclo con el entrenador Jorge Fossati, quien debutó con dos victorias ante Nicaragua y República Dominicana. Ambos encuentros disputados por la primera fecha FIFA del 2024 dejaron muchos puntos por analizar para los periodistas deportivos y especialistas en el rubro.

En esta línea, una figura que compartió su opinión fue Juan Manuel Vargas, exfutbolista de la ‘Bicolor’, quien apuntó contra un jugador que fue titular en el triunfo por 4-1 ante los dominicanos. Se trata de Sergio Peña, quien a pesar de ser uno de los jugadores que anotó uno de las tantos de la goleada blanquirroja, no convenció por completo con su rendimiento al ‘Loco’.

¿POR QUÉ SERGIO PEÑA NO CONVENCIÓ A JUAN MANUEL VARGAS?

Tras vencer a Nicaragua por 2-0 en el estadio Alejandro Villanueva, Jorge Fossati decidió cambiar todo el equipo para el encuentro contra República Dominicana en el estadio Monumental U Marathon. Un futbolista que apareció desde el arranque del partido ante los dominicanos fue Sergio Peña, quien dejó buenas sensaciones e incluso anotó un gol de tiro libre.

Sin embargo, a pesar de sumar un gol a su cuenta goleadora con la selección peruana, el jugador del Malmo de Suecia no pudo convencer positivamente con su rendimiento a Juan Manuel Vargas, quien expresó su punto de vista en el programa “Playzon Sports”.

Consultado por Pedro García por el jugador de la ‘Bicolor’ que no fue de su agrado, el ‘Loco’ contestó lo siguiente: “Hay varios factores. No es que no me gustó, pero no me termina de convencer. Por ejemplo, el 10 (Sergio Peña) porque siempre va a un ritmo”.

Si bien Vargas destacó que Peña tiene buen control del balón y cambio de juego, resaltó que lo que necesita desarrollar es su cambio de ritmo, ya que ello le permitirá generar más ocasiones en el ataque.

¿QUÉ DIJO SERGIO PEÑA TRAS SU GOL ANTE REPÚBLICA DOMINACANA?

En entrevista con Pedro García, el volante de la selección peruana se mostró ilusionado por este nuevo comienzo con Jorge Fossati. “Hacer un gol con la Selección después de mucho tiempo es importante. Me ha tocado jugar y no jugar, pero contento por estar en la Selección”, dijo en la ‘Zona Mixta’ para Movistar Deportes.

Por otro lado, fue consultado por la razón por la que no tuvo protagonismo en la última etapa de la selección y el volante apuntó contra Juan Reynoso, exentrenador de Perú, pero sin mencionar su nombre.

“En realidad nunca sentí que mi nivel bajó, dejé de jugar por decisión del entrenador. (...) Siempre he tratado de dar el 100%. Ahora me siento bien, estoy jugando en mi equipo seguido y estoy siendo importante”, sostuvo el jugador.

¿CUÁNDO VUELVE A JUGAR LA SELECCIÓN PERUANA?

Si bien la ‘Bicolor’ se alista para su participación en la Copa América Estados Unidos 2024, que se desarrollará entre el 20 de junio y el 14 de julio, el equipo de todos afrontaría otros dos amistosos antes del inicio del torneo continental.

Según adelantó Jorge Fossati en conferencia de prensa, la selección peruana enfrentaría a otras dos selecciones de la Conmebol como preparación. “Sí, estamos planificando lo que será en junio y la intención es tener dos partidos. De hecho, hay dos partidos de fecha FIFA antes de la Copa América. (...) Los rivales que estamos buscando, ya hay algo bastante concreto, y son sudamericanos”, reveló.

De acuerdo con el diario La República, los rivales serían Bolivia y Venezuela, quienes habrían sido mencionados durante la transmisión del cotejo entre Perú vs. República Dominicana.