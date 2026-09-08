El conjunto cusqueño puso a la venta las entradas para el esperado duelo internacional en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.. (Foto: @Club_Cienciano)
El conjunto cusqueño puso a la venta las entradas para el esperado duelo internacional en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.. (Foto: @Club_Cienciano)
Por Redacción EC

La expectativa crece en Cusco. Cienciano enfrentará este jueves 10 de septiembre a Montevideo City Torque por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se disputará desde las 7:30 p. m. (hora peruana) en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, donde el cuadro imperial buscará aprovechar la localía para conseguir una ventaja antes de viajar a Uruguay.