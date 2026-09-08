La expectativa crece en Cusco. Cienciano enfrentará este jueves 10 de septiembre a Montevideo City Torque por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se disputará desde las 7:30 p. m. (hora peruana) en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, donde el cuadro imperial buscará aprovechar la localía para conseguir una ventaja antes de viajar a Uruguay.

¿Cuánto cuestan las entradas para Cienciano vs. Torque?

El club cusqueño estableció diferentes precios según la tribuna elegida. La entrada más económica es la destinada a niños, mientras que Occidente tiene el valor más alto, con S/ 180. Para las tribunas populares, los precios son de S/ 35 para Sur y S/ 40 para Norte, mientras que Oriente tiene un costo de S/ 70. Los boletos para niños cuestan S/ 15.

De esta manera, los hinchas que quieran alentar al ‘Papá’ en una de sus noches internacionales más importantes deberán considerar un presupuesto de entre S/ 15 y S/ 180, dependiendo de la localidad. La expectativa es especialmente alta después de la campaña que viene realizando Cienciano en el torneo continental.

¿Dónde comprar las entradas para el partido?

Cienciano informó que continúa la venta de entradas físicas para el encuentro frente al conjunto uruguayo. Los aficionados pueden adquirir sus boletos en los supermercados Orión, en La Tienda del Papá y en la tienda Movistar ubicada en la avenida El Sol, en Cusco.

Un detalle importante para los hinchas es que, según la información difundida por el club, las entradas digitales ya se encuentran agotadas. Por ello, quienes todavía quieran asistir al estadio deberán recurrir a los puntos físicos habilitados y verificar previamente la disponibilidad de la localidad que desean comprar.

¿Cuándo juegan Cienciano vs. Montevideo City Torque?

El duelo entre Cienciano y Montevideo City Torque se disputará este jueves 10 de septiembre, desde las 7:30 p. m., en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Será el primer capítulo de una serie de cuartos de final que tendrá su definición en Uruguay.

El conjunto imperial llega a esta instancia luego de protagonizar una de las grandes sorpresas del torneo al eliminar a Botafogo de Brasil, después de haber dejado en el camino a Lanús, vigente campeón. Ahora, el objetivo es volver a hacer historia en la Copa Sudamericana y conseguir una ventaja en casa frente a Montevideo City Torque. El partido podrá seguirse en Perú por DirecTV Sports y DGO, mientras que RPP anunció también su cobertura radial.