Rodrigo Ureña logró un importante triunfo en su carrera profesional con Universitario de Deportes al ganar el Torneo Clausura 2023 y clasificar a la gran final por el título nacional de la Liga 1 Betsson. El futbolista chileno ha sido una de las piezas fundamentales en el equipo titular del entrenador uruguayo Jorge Fossati y su nombre no ha pasado desapercibido en su país por su destacado rendimiento.

En la última fecha del segundo torneo regular del año, el equipo de Ureña aseguró su pase a la final tras superar a Sport Huancayo por 2-0 con goles de Edison Flores y Horacio Calcaterra, y aunque el volante de Chile no anotó un gol, jugó todo el partido, tal y como ocurrió en el transcurso de la presente temporada.

¿CÓMO REACCIONARON EN EL EXTRANJERO POR LA FINAL QUE DISPUTARÁ RODRIGO UREÑA EN EL FÚTBOL PERUANO?

El mediocampista de 30 años realizó una publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde compartió la celebración de los jugadores de la “U” junto a la descripción “Juntos por más”. Posteriormente, varias personalidades del fútbol chileno le dejaron un comentario en su post para felicitarlo por el logro obtenido con los ‘cremas’.

Uno de los comentarios fue de Gisela Pino, futbolista chilena que disputó la Copa Libertadores Femenina 2023 con Universitario en cuestión de cesión y que luego retornó a su club Deportivo Cali de Colombia. La deportista aprovechó el momento de felicidad de su compatriota para dedicarle un “Felicidades” junto con unos cuantos emojis.

Otro de los mensajes de felicitaciones que recibió Ureña fue por parte de su amigo el futbolista chileno Felipe Mora, quien escribió en su post “Felicidades, hermanito. El mejor, el todoterreno”. Mora actualmente juega como delantero en el Portland Timbers de la MLS del fútbol estadounidense.

El delantero colombiano, Adrián Ramos, con quién Ureña compartió equipo en el América de Cali de Colombia, también dejó su mensaje de aliento al chileno, así como el argentino Matías Pisano, el enganche argentino que juega en Chacarita Juniors, según recoge RedGol.

¿CUÁNTOS PARTIDOS HA DISPUTADO RODRIGO UREÑA CON UNIVERSITARIO DE DEPORTES EN LA PRESENTE TEMPORADA?

En lo que va del año 2023, el volante ‘crema’ ha jugado 40 partidos entre cotejos por Liga 1 y Copa Sudamericana. En el torneo local jugó 16 encuentros por el Torneo Apertura y la misma cantidad por el Torneo Clausura. Mientras que por el campeonato internacional ha jugado ocho partidos.

¿CUÁNDÓ VUELVE A JUGAR RODRIGO UREÑA CON UNIVERSITARIO DE DEPORTES?

El próximo sábado 4 de noviembre, Rodrigo Ureña y compañía irán en busca de un resultado favorable ante Alianza Lima en el partido de ida por la final de la Liga 1 2023. Este primer encuentro se disputará a las 8 de la noche en el Estadio Monumental, en el cual la “U” será local y jugará solo con su hinchada desde las gradas.

El partido de vuelta se disputará a mitad de semana, el miércoles 8 de noviembre a las 8 de la noche en el Estadio Alejandro Villanueva, en el cual los ‘blanquiazules’ cerrarán de locales con el aliento de sus hinchas desde las tribunas.

¿QUÉ CANALES TRANSMITIRÁN LAS FINALES DE LA LIGA 1 2023?

Los hinchas ‘cremas’ que no logren conseguir entradas para la primera final podrán ver el partido por la señal de GOLPERÚ y Movistar Play, mientras que los aficionados ‘blanquiazules’ que no asistan a Matute, podrán seguir la transmisión por Liga 1 Play, además de otras señales televisivas como: DirectTV, Best Cable, Claro TV y Liga 1 Max.