Edison Flores rompió el silencio en medio de los rumores que giran en torno a su vida personal. El popular “Orejitas”, jugador de Universitario de Deportes, fue interceptado por la prensa durante un evento social, poco después de que se difundieran en redes sociales imágenes en las que se le ve junto a Antonella Martorell durante una salida nocturna, lo que ha generado especulación sobre su situación sentimental.

¿Qué dijo Edison Flores sobre el vínculo con Antonella Martorell tras ser captados en reciente ampay?

La atención del público se intensificó luego de que el programa Magaly TV La Firme divulgara imágenes que mostraban a Flores y Martorell entrando juntos a la vivienda del futbolista, acompañados por un grupo de amigos. Esta escena avivó las especulaciones en redes sociales y medios de comunicación, alimentando las sospechas sobre una posible relación entre el delantero de Universitario y la conocida influencer.

En medio de este revuelo mediático, un equipo del programa América Hoy logró ubicar al futbolista saliendo de un local. Al percatarse de la presencia de las cámaras, el referente merengue intentó aislarse con ayuda del personal de seguridad. Sin embargo, accedió por unos momentos a contestar algunas interrogantes, pese a la evidente incomodidad del momento.

Ante las preguntas sobre su situación sentimental y los rumores que lo vinculan con Antonella Martorell, Edison Flores optó por una respuesta breve pero contundente. “No estoy enamorado”, declaró el mediocampista, en declaraciones recogidas por el programa América Hoy, evitando dar mayores detalles sobre su vida personal.

Edison Flores fue ampayado con Antonella Martorell, una joven incluencer. | Composición EC: @universitario1924 / @anto_martorell

¿Una nueva ilusión? Edison Flores canta romántica canción en plena controversia por misterioso ampay con joven influencer

Flores volvió a llamar la atención en redes sociales con una publicación que no pasó desapercibida. El futbolista compartió un video entrenando, pero lo que realmente sorprendió a sus seguidores fue la canción que eligió para acompañar el clip, desatando nuevas especulaciones sobre su situación sentimental.

El gesto del popular ‘Orejitas’ coincidió con la difusión de un ampay que protagonizó junto a Antonella Martorell, una joven de 28 años con la que fue visto en una salida nocturna.

Horas después de ser captado por las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’, Edison Flores publicó en sus historias de Instagram un breve clip donde se le ve entrenando con la camiseta de Universitario de Deportes. Sin embargo, el detalle que generó revuelo fue la banda sonora que eligió: el tema “Hoy ando soltero”, interpretado por Adrian L Santos y Angel Cervantes. La canción contiene frases como “Por un beso, ella se muere” y “Pende... fui yo en escogerte, que tengas suerte”, versos que muchos interpretaron como una indirecta tras su reciente aparición pública con la joven tacneña.

El video fue difundido el último martes 7 de octubre, apenas un día después del reportaje que lo vinculaba con Martorell. En redes sociales, los seguidores del jugador destacaron la coincidencia temporal y el tono romántico de la canción, lo que reavivó los comentarios sobre un posible nuevo romance.

Qué se vio el empay de Edison Flores

El pasado 6 de octubre, el programa de Magaly Medina difundió imágenes donde se observa a Edison Flores compartiendo una cena con Antonella Martorell y un grupo de amigos en un conocido restaurante de Lima. Tras la velada, la joven, que sería parte del círculo cercano del futbolista, se dirigió al condominio donde reside el jugador. Minutos más tarde, el popular ‘Orejitas’ llegó en su vehículo y también ingresó al edificio, aunque ambos lo hicieron por separado.

El informe indicó que la reunión continuó en el interior del departamento de Flores, donde habrían pasado el resto de la noche junto a otras personas de su entorno. Aunque no se registraron imágenes comprometedoras, el encuentro bastó para que surgieran rumores sobre una posible nueva relación.