UTC visitó a Universitario con la consigna de aguarle la fiesta al conjunto dirigido por Jorge Fossati tal y como lo hizo ante Sporting Cristal en el Estadio Nacional. Lejos de luchar por clasificar a la Copa Sudamericana, el ‘Gavilán del Norte’ disputa la Liga 1 en cumplimiento de un fixture que lo llevó a jugar contra los merengues, y caer goleado con la fallida participación de Patrick Zubczuk. Con respecto al blooper cometido por el guardameta cajamarquino, Erick Delgado se pronunció en redes sociales y expresó su postura sobre un hecho que finalmente causó controversia.

¿QUÉ DIJO ERICK DELGADO LUEGO DEL UNIVERSITARIO VS UTC Y EL ERROR COMETIDO POR PATRICK ZUBCZUK EN LIGA 1?

El exguardameta peruano y referente de Sporting Cristal en la década del 2000, Erick Delgado, utilizó nuevamente su papel como panelista del programa de “Erick y Gonzalo” para referirse a la discutida actuación de Patrick Zubczuk como golero del UTC ante Universitario en un encuentro válido por la fecha 17 del Torneo Clausura 2023.

La Liga 1 del presente año entró a su recta final teniendo como principal candidato al elenco crema en su lucha por ganar el segundo certamen de la temporada, y a un ‘Gavilán del Norte’ que parece empecinado en incomodar a sus rivales.

Sin embargo, y en medio de dimes y diretes relacionados al trabajo de porteros con pasado en los clásicos rivales del país, Patrick Zubczuk no tuvo una gran jornada en el Monumental siendo fuertemente criticado en redes sociales tras la equivocación puntual que terminó derivando en el gol de Edison Flores al minuto 7 del segundo tiempo.

Al respecto, Erick Delgado dijo que “... tuvo una noche bastante fatal. No me hubiese gustado estar en sus zapatos”, haciendo hincapié en el grosero error que sentenció el partido y a su parecer terminó influyendo en el 3-0 definitivo.

Como parte de sus expresiones vertidas acerca de la actuación del golero del ‘Gavilán del Norte’, el ahora comentarista de “Erick y Gonzalo”, calificó la performance de Zubczuk ante Universitario como una “tragedia” porque tras el blooper cometido a los 52 minutos, “quiero pensar que Patrick no va a salir a hacer eso, a cualquiera lo pone mal, sobre todo por el tema cuando juegas con el equipo que tú vienes”.

“Ha sido influyente en el resultado”, puntualizó Erick Delgado, manifestándose además sobre el remate de Luis Urruti que terminó en un gran gol, pero considerando que el portero cajamarquino pudo hacer algo más para evitar el 1-0 transitorio.

UNIVERSITARIO VS UTC: ¿QUÉ MÁS EXPRESÓ ERICK DELGADO SOBRE LA CRITICADA ACTUACIÓN DE PATRICK ZUBCZUK ANTE LOS CREMAS EN EL ENCUENTRO VÁLIDO POR EL CLAUSURA 2023?

Luego de que la parcialidad aliancista lo criticara duramente en redes sociales y su nombre se volviera tendencia, Patrick Zubczuk continuó siendo motivo de debate en YouTube, y Erick Delgado, conocedor del puesto, no dudó en mostrar su postura, también, sobre el gol de Luis Urruti que finalmente le abrió el camino del triunfo a Universitario.

“... el primer gol es tapable porque no estaba parado en la bisectriz, estaba muy pegado al poste”, explicó el histórico referente cervecero, ahondando aún más para referirse al tema de la siguiente manera:

- “Llega a rosarla, entonces si él está parado en la bisectriz de la pelota, levanta la mano y la tapa”

- “Es un buen disparo, pero, si te das cuenta y ves la cámara de atrás y adelante, él estaba muy pegado al poste”

Finalmente, Erick Delgado optó por ponerle paños fríos a la polémica y criticada performance de Patrick Zubczuk ante los cremas en el Monumental, expresando que “quiero pensar que fue una mala noche” porque además “su cara era de “quiero irme a mi casa”, puede pasar, hay que darle el beneficio de la duda”.

LA PALABRA DE PATRICK ZUBCZUK TRAS SU CRITICADA ACTUACIÓN ANTE UNIVERSITARIO COMO ARQUERO DE UTC

Ante la polémica generada a partir del blooper cometido para que Edison Flores convierta el 3-0 final en el Monumental, el guardameta cajamarquino de 28 años se defendió de los comentarios que dudan de la veracidad de su trabajo ante Universitario, resaltando en principio luego de finalizado el partido, que “mi profesionalismo no está en duda en ningún momento, la gente que me conoce es la opinión que verdaderamente me importa”.

“El partido anterior con la ‘U’ me tocó ser figura, así es el fútbol, ahora toca levantar la cabeza”, terminó recordando Patrick Zubczuk como respuesta a las duras críticas que lo volvieron tendencia en redes sociales, pero a la vez reconociendo que “hoy me tocó cometer un error y se hizo un resultado más abultado de lo que ya era”.