El futuro de Luis Advíncula ha generado gran expectativa tras conocerse el interés de Alianza Lima por ficharlo. El club íntimo busca sumar al lateral de Boca Juniors para la próxima temporada y ya habría iniciado conversaciones con su entorno. Aunque el jugador mantiene contrato con el cuadro argentino hasta 2026, su regreso a la Liga 1 no está descartado.

En medio de rumores, versiones periodísticas y declaraciones del propio futbolista, su llegada a Matute se presenta como una opción real que dependería de varios factores. El posible retorno del “Rayo” al fútbol peruano sería uno de los movimientos más llamativos del mercado local, pues se trata de un referente de la selección nacional con amplia trayectoria internacional. A continuación, te contamos qué se sabe al respecto.

¿CUÁL SERÍA LA CONDICIÓN DE LUIS ADVÍNCULA PARA FIRMAR CON ALIANZA LIMA?

Franco Lostaunau, periodista deportivo, reveló en Desmarcados que el principal requisito de Advíncula para dejar Boca Juniors es obtener un contrato extenso. El futbolista no estaría dispuesto a firmar por una sola temporada. “Espera firmar con un contrato largo. Lo más largo posible. Él no te va a firmar por un año”, explicó.

El comunicador añadió que tanto Alianza Lima como Sporting Cristal aparecen como opciones, aunque el factor económico podría definir el desenlace. “El que le ofrezca más tiempo y más plata, se lo lleva”, comentó. En ese sentido, señaló que el conjunto íntimo tendría una ligera ventaja. “¿Quién tiene mayor poder adquisitivo? Alianza Lima. Entonces, la primera chance podría estar ahí”, afirmó.

¿CUÁNTO INFLUIRÍA EL ASPECTO ECONÓMICO EN LA DECISIÓN DE LUIS ADVÍNCULA?

Según Lostaunau, Advíncula no pretende mantener el mismo sueldo que percibe en Boca Juniors, ya que su contrato en Argentina fue firmado en un momento de alto rendimiento. El periodista destacó que el lateral entiende que deberá ajustar sus pretensiones si desea volver al fútbol peruano. “No creo que aspire a ganar lo mismo que gana en Boca, porque su contrato es muy alto. (...) Hoy es otro momento”, detalló.

Esa flexibilidad económica facilitaría una eventual negociación con Alianza Lima, que estaría dispuesta a ofrecerle estabilidad y un proyecto competitivo. Sin embargo, la duración del contrato seguiría siendo el punto clave para convencer al defensor.

¿QUÉ DIJO LUIS ADVÍNCULA SOBRE JUGAR EN ALIANZA LIMA?

En el podcast “Enfocados”, conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, el jugador habló sobre su vínculo con los clubes peruanos. Contó que fue hincha de Alianza Lima en su niñez, aunque con el tiempo desarrolló un cariño especial por Sporting Cristal, según recoge Infobae.

“Cuando era chico, me hubiera encantado jugar en Alianza. Ahora estoy de adulto, estoy hecho. Yo jamás le voy a cerrar las puertas a nadie”, expresó. También aclaró que mantiene una postura profesional y que analizará cualquier oferta con calma. “Yo mañana puedo decir ‘quiero ir a Cristal’. Y llega el momento en que Cristal me dice ‘¿sabes qué? No’, por más que yo quiera ellos me dicen que no’. Ahí tendría que ver otras opciones“, comentó.

Por ahora, el “Rayo” mantiene abiertas todas las posibilidades, aunque todo indica que Alianza Lima es el equipo mejor posicionado para quedarse con su fichaje.