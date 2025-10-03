Pese a haber manifestado en múltiples ocasiones su afinidad por Universitario de Deportes, Raúl Ruidíaz se ha visto recientemente envuelto en polémicas relacionadas con el equipo merengue. Estas situaciones han generado debate entre hinchas y medios, alimentando la atención sobre su vínculo con el club en medio de un contexto cargado de especulaciones. A propósito de ello, la ‘Pulga’ se refirió al renovado estadio de Atlético Grau y generó controversia por una frase en particular.

¿Y el Monumental? Raúl Ruidíaz se rinde ante el nuevo estadio de Atlético Grau: “El mejor del Perú”

A sus 35 años, el delantero quedó impresionado con la moderna infraestructura del reestructurado escenario en Piura. La imponente obra no solo eleva el nivel del club en la Liga 1, sino que también lo posiciona como un escenario apto para recibir competencias continentales.

“¿Así va a ser? Piura y Atlético Grau se merecían un estadio de este nivel. El mejor estadio del Perú. La verdad que estoy muy orgulloso de ser parte de este gran proyecto. Me emociona estar aquí”, dijo el goleador exU. de Chile.

Raúl Ruidíaz se refirió al nuevo estadio que tendrá Atlético Grau de Piura. (Foto: Liga 1)

¿Qué dijo Raúl Ruidíaz tras la derrota ante Alianza Lima?

Luego de la derrota 2-1 ante Alianza Lima en Matute, Ruidíaz fue consultado sobre el presente del equipo dirigido por Jorge Fossati, a lo que el atacante contestó sorpresivamente lo siguiente a L1 Max: “Yo, en lo personal, no veo tanto fútbol. Sé que la U está puntero, pero pienso en Atlético Grau. No tengo cabeza para estar pensando en otras cosas. Yo estoy pensando en Grau, nada más”.

Resultados de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Lunes 29 de setiembre

- UTC 2-0 Los Chankas (Finalizado)

- Sporting Cristal 3-0 Ayacucho FC (Finalizado)

Martes 30 de setiembre

- Sport Huancayo 5-1 Alianza Universidad (Finalizado)

- Juan Pablo II 1-1 ADT (Finalizado)

- Cusco FC 4-0 Deportivo Garcilaso (Finalizado)

Miércoles 01 de octubre

- Alianza Atlético 0-2 Universitario (Finalizado)

- Alianza Lima 2-1 Atlético Grau (Finalizado)

Jueves 02 de octubre

- Melgar 2-0 Cienciano (Finalizado)

Descansan: Sport Boys y Comerciantes Unidos

Programación de la fecha 13 del Torneo Clausura 2025

viernes 3 de octubre

- Comerciantes Unidos vs UTC (15:00 horas / estadio Juan Maldonado / L1 Max y Liga 1 Play)

sábado 4 de octubre

- Los Chankas vs Cusco FC (13:00 horas / estadio Los Chankas / L1 Max y Liga 1 Play)

- ADT vs Sporting Cristal (15:15 horas / estadio Unión Tarma / L1 Max y Liga 1 Play)

- Sport Boys vs Sport Huancayo (19:00 horas / estadio Miguel Grau del Callao / GOLPERU)

domingo 5 de octubre

- Alianza Universidad vs Alianza Lima (12:00 horas / estadio Heraclio Tapia León / L1 Max y Liga 1 Play)

- Atlético Grau vs Melgar (15:00 horas / estadio Campeones del 36 / L1 Max y Liga 1 Play)

- Deportivo Garcilaso vs Alianza Atlético (17:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max y Liga 1 Play)

- Universitario vs Juan Pablo II (18:00 horas / estadio Monumental / GOLPERU)

Descansa: Cienciano y Ayacucho FC