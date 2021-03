El glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible a nivel mundial. Es una enfermedad silenciosa causada más frecuentemente por aumento de la presión intraocular, la cual pasa inadvertida por el paciente, pues los síntomas suelen presentarse en etapas muy avanzadas de la enfermedad.

Basándonos en estudios de prevalencia, se estima para el 2024 existan 111,8 millones de personas en el mundo. Al menos la mitad de aquellos con glaucoma no tienen conocimiento de que están afectados.

El descontrol de la presión intraocular daña progresivamente el nervio óptico que se encarga de mandar la información visual al cerebro; al principio la visión al parecer no disminuirá porque lo primero que se va perdiendo es el campo visual periférico y el paciente no se da cuenta que está perdiendo la visión, en este momento el daño del nervio óptico es avanzado y no se recupera.

¿Cuáles son los síntomas de él glaucoma?

Los síntomas más comunes son la fotofobia, es decir, sensibilidad a la luz, disminución de la visión, ojo rojo, dolor, migraña entre otros, lamentablemente en estos casos significa que estamos ya frente a una enfermedad avanzada; la gran mayoría de las veces no hay ningún síntoma, por tal motivo se debe estar atento e ir al especialista para realizar un descarte, ya que la mayoría de los diagnósticos se hacen por algún hallazgo en el examen clínico ocular.

Es importante saber que esta enfermedad puede afectar a las personas de cualquier edad; no obstante, es común que se presente a partir de los 35 años, por lo cual los especialistas de Oftalmosalud recomiendan ir al oftalmólogo para realizarse un descarte, ya que, si bien no tiene cura, sí hay diferentes alternativas de tratamiento según el tipo de glaucoma y el estadio en el que se encuentre.

Las personas propensas a padecer glaucoma son aquellas que tienen familiares que sufren de dicho mal, la miopía, ser diabético, usar corticoesteroides de manera prolongada, tener presión intraocular elevada (hipertensos oculares), por lo que este grupo de personas deben acudir con mayor frecuencia al especialista.

La pérdida de visión ocasionada por el glaucoma es irreversible; sin embargo, con una detección temprana y un tratamiento adecuado, se conservará el buen estado de la visión.

El doctor Juan Carlos Izquierdo Sub director de Oftalmosalud y responsable del área de Glaucoma, destaca además que el glaucoma no se desarrolla por leer mucho o con poca luz, por la dieta, por usar lentes de contacto o por otras actividades cotidianas. Tampoco es contagioso o puede ser una amenaza para la vida. “Si es detectado a tiempo, no habrá posibilidad de perder la visión”, señaló.

Tratamiento

Dentro de herramientas para tratar el Glaucoma, lo más frecuente es el uso de gotas hipotensoras y cirugías invasivas como la trabeculectomia y la colación de una válvula, los cuales ayudan a frenar el glaucoma, pero tienen muchas complicaciones postoperatorias. Entre ellas se encuentra también la perdida de algunas líneas de visión.

Gracias a los avances tecnológicos en oftalmología existen otros tratamientos de última generación como la Trabeculoplastia Láser Selectiva (SLT), que consiste en hacer una limpieza no invasiva del sistema del drenaje del ojo, ayudando a bajar la presión de manera fisiológica en pacientes. Dicha intervención es ambulatoria y hace que el paciente pueda retornar a sus actividades al día siguiente.

“Dentro de los tratamientos quirúrgicos para el glaucoma, nosotros optamos por los de mínima invasión (MIGS) que son actualmente los tratamientos más novedosos y de rápida recuperación para el paciente dejando para los casos muy avanzados o graves las cirugías filtrantes como la trabeculectomia o válvulas”, así lo señaló médico.

“Una de estas opciones es la que permiten contar con la Canaloplastia Abordaje Interno, catalogado como el último y más avanzado procedimiento a nivel mundial para tratar el glaucoma de ángulo abierto. Es un procedimiento seguro y efectivo. Este nuevo tratamiento ha ayudado a muchos pacientes a reducir rápidamente su presión intraocular y su dependencia a medicamentos. Se usa un microcatéter para ampliar el sistema de drenaje natural del ojo. Adicionalmente, se puede realizar en combinación con la cirugía de catarata mejorando la visión y frenando el glaucoma al mismo tiempo”, enfatizó.

Otra es la terapia laser, con la que se puede controlar la enfermedad aplicando este sobre el cuerpo ciliar, la estructura encargada de producción de humor acuoso. Dentro de esta gama contamos con la Ciclofotocoagulación Transescleral Micropulsada con Laser Diodo aprobado por la FDA para tratar específicamente a los pacientes de los diferentes estadios de glaucoma y la Endociclofotocoagulación para pacientes con glaucoma de ángulo cerrado

Las cirugías de abordaje mínimamente invasivo brindan una rápida recuperación menos complicaciones quirúrgicas y posterior a la recuperación no tendrá limitaciones al realizar sus actividades cotidianas.

El Glaucoma lamentablemente es una enfermedad que no tiene cura, pero con las nuevas opciones terapéuticas los pacientes pueden conservar su visión y calidad de vida, que es lo más importante para nosotros.