Este mes de mayo, Disney Plus incluirá en su catálogo un buen número de contenidos. Como ya es costumbre, cada treinta días, la plataforma presenta nuevas opciones en cuanto a películas, series y documentales. Y, para que no te pierdas ningún lanzamiento, te contamos cuáles son estos y desde qué fecha podrás verlos en la plataforma de streaming.

Entre los títulos más esperados este mes en Disney Plus resaltan algunos nombres como el estreno del próximo ‘live action’de la plataforma: “Cruella”. Una historia protagonizada por Emma Stone, que se enfoca en la juventud de la villana que aparece en las películas de “101 dálmatas”.

Otro estreno propio de mayo es “Star Wars: The Bad Batch”. Se estrenó el 4 de mayo en honor al Star Wars Day (May the 4th). Se trata de la nueva serie animada de la franquicia, que forma parte del contenido exclusivo de Disney Plus.

Junto a esta serie también se han lanzado algunas modificaciones en el catálogo para resaltar el contenido relacionado a Star Wars. Además de la pestaña dedicada a la saga y el apartado de “Películas y series de Star Wars”, por esa fecha se creo un carril con todos los episodios de series en los que se referenció a la franquicia.

Estrenos por el Día de Star Wars

“Star Wars: The Bad Batch”

“Lego Star Wars: All Stars

“Lego Star Wars: Las aventuras de los Freemaker”

“Star Wars: Rebels – Cortos”

“Star Wars: Forces of destiny”

Películas

“Phineas y Ferb, la película: a través de la segunda dimensión”, estreno el 14 de mayo.

“Dentro del Gran Cañón”, estreno el 21 de mayo.

“Cruella”, estreno el 28 de mayo (en acceso premium).

Cortometrajes

“Momento Muppet”, estreno el 21 de mayo.

“Marvel: aventuras de súper héroes” (temporada 4), estreno el 21 de mayo.

“Launchpad”, estreno el 28 de mayo.

Series

“Chaparreando”, estrena en mayo.

“High School Musical: El Musical, la serie” (temporada 2), estreno el 14 de mayo.

“The Gifted” (temporadas 1 y 2), estrena el 14 de mayo.

“La ciencia de los absurdo” (temporada 8), estrena el 21 de mayo.

“Coop & Cami” (temporada 2), estrena el 28 de mayo.

“Evermoore” miniserie, estrena el 28 de mayo.

“Reto imposible”, estrena el 28 de mayo.

“Dr T, Lone Star Vet”, estrena el 28 de mayo.

Nuevos episodios todos los viernes de mayo

“The Mighty Ducks”

“Big Shot: entrenador de élite”

“Por dentro de Pixar”

Documentales

“Love & Bananas”, estrena el 7 de mayo.

“Grandes migraciones”, estrena el 7 de mayo.

“Derrame del petróleo del siglo”, estrena el 7 de mayo.

“La odisea de Ailo”, estrena el 7 de mayo.

“The last ice”, estrena el 14 de mayo.

“Expedición Marte” (serie documental), estrena el 28 de mayo.

