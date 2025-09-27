Hoy la edificación de diversos establecimientos en Perú refleja el desarrollo, creación de hasta oportunidades laborales, y un impacto económico que sobresale también a partir de la semejanza con diseños ya existentes, por ejemplo. Es precisamente con respecto a dichas características, que hoy nos complace presentarte la nota entorno a los detalles referentes a la venidera inauguración del primer centro comercial con el cual contará un emblemático e histórico distrito de Lima tras estar realizándose millonaria inversión para construir moderno ‘strip mall’.

ESTE EMBLEMÁTICO DISTRITO LIMEÑO CONTARÁ CON EL PRIMER CENTRO COMERCIAL DE SU HISTORIA Y GRACIAS A MILLONARIA INVERSIÓN

A lo largo del 2025, han venido publicándose noticias entorno a la edificación de modernos centros comerciales e ideales para el sano entretenimiento de las familias peruanas, siendo en esta oportunidad emblemático distrito limeño, aquel que protagoniza artículos referentes a la planteada inauguración de su primer ‘strip mall’ ubicado en el antiguo polígono de tiro del Cuartel Hoyos Rubio.

En efecto, estamos refiriéndonos al Rímac cuya gestión hoy está a cargo de Néstor De La Rosa, y actualmente como histórica demarcación capitalina se alista a ser el centro de atracción de grandes y chicos gracias al desarrollo de establecimiento puesto en marcha por la millonaria inversión que realiza Besco.

Según lo precisa Mauricio Caballero como gerente general de dicha inmobiliaria, el nuevo centro comercial del Rímac se llamará Lomas Plaza, y desde su apertura prevista para el segundo trimestre de 2026, la tienda ancla del ‘strip mall’ sería el reconocido supermercado Metro (Cencosud) de 2.000 m².

La principal novedad de este nuevo establecimiento capitalino que busca transformar urbanamente al distrito liderado por Néstor De La Rosa, es que formará parte de una urbanización de 6 mil viviendas aproximadas, y cuyo proyecto residencial plantea consolidar ingreso de Besco al sector retail.

De manera oficial, la primera piedra para la construcción del moderno Lomas Plaza situado en el Rímac, se terminó colocando el 12 de noviembre de 2024, y desde entonces la expectativa crece entre los vecinos del emblemático distrito que gracias a S/80 millones de inversión privada, contará desde el 2026 con su primer centro comercial hecho realidad e inaugurado.

ESTE ES OTRO DE LOS CENTROS COMERCIALES QUE SE INAUGURARÁ EN PERÚ Y LLAMA LA ATENCIÓN POR TAMBIÉN CONVERTIRSE EN EL PRIMERO DE IMPORTANTE REGIÓN

Todos los fines de semana sobre todo, las familias peruanas suelen abarrotar los centros comerciales del país, sin embargo, algunas todavía no tienen la chance de explorar esos ambientes donde se mezcla el glamour con la diversión.

A propósito de ese tipo de establecimientos situados a nivel nacional, hoy resulta importante destacar los avances de "ambicioso proyecto que transformará el panorama urbano, comercial y social de la ciudad" de Huaraz.

De acuerdo a la información compartida por parte del gobierno peruano mediante la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN), se tiene previsto que la capital de la región Áncash pueda contar con su primer centro comercial sobre un terreno de 6.3 hectáreas, y gracias a inversión estimada de S/62 millones.

Ubicado estratégicamente en la zona de Jatun Ruri, distrito de Independencia, el nuevo mall huaracino plantea convertirse en “un espacio moderno y sostenible que combinará comercio, entretenimiento, cultura y naturaleza”.

En relación a los avances, te contamos que PROINVERSIÓN y el municipio de dicha jurisdicción, suscribieron entre mayo y junio 2025, el convenio de colaboración y encargo para que la entidad de Gobierno termine ocupándose de diseñar el centro comercial como tal, e implementarlo así bajo la modalidad de Proyectos en Activos.