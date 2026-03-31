El feriado largo por Semana Santa 2026 se perfila como una de las temporadas clave para el turismo interno, y el Castillo de Chancay destaca como una de las principales alternativas para quienes buscan una experiencia completa sin alejarse demasiado de la capital.

Ubicado a poco más de una hora de Lima, este complejo turístico ofrecerá del 1 al 5 de abril una programación especial que incluye entretenimiento, cultura y espacios recreativos para toda la familia.

¿Qué hacer en Semana Santa 2026 en el Castillo de Chancay?

Durante estos días, el Castillo de Chancay desplegará una propuesta enfocada en el turismo experiencial, una tendencia en crecimiento en el mercado peruano.

Entre las principales actividades destacan:

Taller de huevos de Pascua

Teatro en vivo por Semana Santa

Shows temáticos en vivo

Recorridos interactivos dentro del castillo

Activaciones y dinámicas familiares

Espacios recreativos y zonas de descanso

Acceso a restaurantes y propuestas gastronómicas

Esta combinación busca atraer tanto a familias como a grupos de amigos y visitantes corporativos.

Según especialistas del sector turismo, los destinos cercanos a la Lima vienen ganando mayor demanda en fechas como Semana Santa, debido a factores como el ahorro en transporte, la flexibilidad de horarios y la búsqueda de experiencias completas en un solo lugar.

En ese contexto, el Castillo de Chancay se posiciona como una opción competitiva al integrar entretenimiento, historia y servicios en un mismo espacio.

Además, los visitantes podrán acceder a paquetes hoteleros especiales por Semana Santa, diseñados para disfrutar del feriado largo con mayores comodidades y acceso a diversas actividades. De esta manera, el destino refuerza su atractivo al ofrecer una experiencia completa en un solo lugar, ideal para quienes buscan desconectarse sin alejarse de Lima.

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