Resumen

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Conoce las actividades que tiene preparadas el Castillo de Chancay por la Semana Santa 2026
Conoce las actividades que tiene preparadas el Castillo de Chancay por la Semana Santa 2026
Por Redacción EC

El feriado largo por Semana Santa 2026 se perfila como una de las temporadas clave para el turismo interno, y el Castillo de Chancay destaca como una de las principales alternativas para quienes buscan una experiencia completa sin alejarse demasiado de la capital.