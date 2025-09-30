El café es una de las bebidas más consumidas y populares del mundo, la cual ha logrado unir cultura y potenciar tradiciones. Debido a la relevancia que tiene en muchos países, cada 1 de octubre se celebra el Día Internacional del Café. En la siguiente nota te contamos más de esta efemérides.

El origen de esta fecha surgió en 2015, precisamente un primero de octubre, cuando los 77 miembros pertenecientes a la Organización del Café (ICO por sus siglas en inglés) decidieron crear un día único para conmemorar a este grano y una bebida milenaria y tradicional en la vida de millones de personas, según explica Nescafé.

En este sentido también aparecen decenas de asociaciones cafeteras en todo el mundo con el mismo objetivo: disfrutar la pasión, el amor, el cariño, la tradición y la cultura alrededor del café.

Las diez principales empresas en esta lista concentraron aproximadamente el 67% de las exportaciones de café en 2024.

Esta fecha no solo busca conmemorar el universo de este grano, el Día Internacional del Café, sino que también tiene como objetivo apoyar a los millones de caficultores cuyo sustento depende de este cultivo. Asimismo, se busca agradecer a las personas que se dedican a la producción de este alimento.

Respecto a los países caficultores alrededor del mundo, uno de los primeros por excelencia es Colombia, que además cuenta con su propio Día del Café, el cual es el 24 de junio de cada año. Esta pasión se ha expandido en otros países del continente que comparten esta tradición.

Entre los países con mayor producción de café en Latinoamérica se encuentran Brasil, Honduras, México y Perú; mientras que en otras partes del mundo están Vietnam, Indonesia, Etiopia, India y Uganda.

Casi un millón de familias viven gracias a sus cultivos de café. Foto: PerfectDailyGrind

Estos son los beneficios que ofrece el café

Ayuda a prevenir enfermedades

Gracias a los antioxidantes que contiene el café, puede prevenir enfermedades hepáticas no alcohólicas, existe menor riesgo de enfermedades del corazón, diabetes tipo 2, cáncer de hígado (y potencialmente también otros tipos de cáncer), e incluso está demostrado que reduce la posibilidad de contraer enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o Parkinson.

"Beber de dos a tres tazas de café al día está relacionado con una mayor esperanza de vida y un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares", revela investigación publicada en el investigación publicada hoy en el European Journal of Preventive Cardiology. (Fuente: iStock) / damircudic

Concentración

Según explica la nutricionista Sylvia Rodríguez a Provecho, algunos estudios indican que estos beneficios se obtienen al consumir 75mg de cafeína.

Pre-workout

La especialista explica que consumir al menos 3 mg de cafeína por kg de peso corporal una hora antes del ejercicio mejora el rendimiento y la capacidad de resistencia durante el ejercicio.

La especialista explica que consumir al menos 3 mg de cafeína por kg de peso corporal una hora antes del ejercicio mejora el rendimiento y la capacidad de resistencia durante el ejercicio.

No deshidrata

Hace unos años, se creía que por cada taza de café, una persona tenía que tomar un vaso con agua porque supuestamente esta bebida deshidrataba. “Esto es un mito que se mantenía hasta hace unos años, pero tenemos evidencia científica de que esto no ocurre y que hasta cuenta como los líquidos de tu día”, añade la nutricionista. “El café cuenta como tus líquidos del día. Si bien tomamos café y nos lleva inmediatamente a orinar, no tiene un efecto diurético”, aclara.

¿Qué necesitas saber para escoger un buen café?

El director de la Escuela Peruana del Café y gestor de Clamore Café, Michael Barriga, aconseja que, al momento de elegir un tipo de café para beber, se deberá seleccionar, pedir o comprar un café especial, “que tenga mayores atributos sensoriales como una bebida con mejor cuerpo, balance, acidez, que en cada sorbo nos transmita muchas sensaciones”.

Si quieren disfrutar de un buen café fuera de casa, ahora hay muchas cafeterías de especialidad, donde tienen el café recién molido, lo que permitirá que exprese su mejor aroma y mejor sabor.

En el café podemos encontrar notas a chocolate, dulces, cítricas, florales, frutales, entre otros, pues el café tiene una gama maravillosa, finalmente, es el consumidor quien elegirá entre el gran abanico de posibilidades.