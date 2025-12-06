Anualmente, las oportunidades dirigidas a jóvenes peruanos que anhelan estudiar una carrera técnica o universitaria, llegan procedentes de programas cuyo propósito es brindarte acceso a una educación superior de calidad. En ese sentido, hoy resulta importante darte a conocer los detalles entorno al otorgamiento de becas completas e integrales que figura anunciado por parte de reconocida empresa, y precisamente la apertura de convocatoria para recibir postulaciones hasta esta fecha de 2026.

ASÍ PUEDES OBTENER UNA BECA PARA ESTUDIAR CARRERAS TÉCNICAS O UNIVERSITARIAS EN PERÚ

Han pasado 13 años desde que programa puntual viene “cambiando la vida de cientos de jóvenes talentosos de escasos recursos económicos”, y esto mediante el financiamiento de carreras técnicas o universitarias ofrecidas tanto en Lima como provincias.

Al respecto, te contamos que el BCP ya ha habilitado la plataforma para el registro de postulantes cuya inscripción se realiza buscando obtener una de las becas otorgadas con la finalidad de terminar accediendo a la cobertura integral de costos académicos, entre otros de los siguientes componentes:

Programa de acompañamiento​ y tutoría .

. Programa de desarrollo de talento .

. Empleabilidad.

Si te interesa que la carrera de tus sueños sea subvencionada por parte del BCP, y pueda concretarse gracias al Concurso de Becas Universitarias 2026, solo debes acceder a este enlace compartido, y hasta el 5 de enero, enviar toda la documentación requerida que incluye sustentación de datos e información personal.

Una vez revisado y verificado el cumplimiento de requisitos, recuerda que según cronograma, pasarás a rendir evaluación psicométrica virtual, y por último llegarían a entrevistarte personalmente.

Hoy Becas BCP figura activo como programa, y con miras al 2026 buscando captar a los mejores talentos del país para brindarles acceso al financiamiento de carrera, pero solamente si llegan a cubrir las siguientes exigencias:

Nacionalidad o residencia permanente peruana

Necesidad económica.

Cursar o haber cursado 3ro, 4to y 5to de secundaria en un colegio público o privado en el Perú

Haber terminado el colegio en los años 2023, 2024 y 2025

Poseer excelencia académica de tercio superior o rendimiento destacado comprobable en 3ro, 4to y 5to de secundaria

Si eres proveniente de un Colegio de Alto Rendimiento (COAR), debes de encontrarte en el medio superior

Tener la condición de admitido bajo una modalidad de admisión aprobada, a una de las universidades aliadas y a una de las carreras financiadas por el programa

Estar iniciando los estudios superiores por primera vez

No contar con antecedentes policiales o penales (mayores de edad)

JUNTO A TU POSTULACIÓN EN LÍNEA, ESTOS SON LOS DOCUMENTOS QUE DEBES PRESENTAR PARA ACCEDER A UNA BECA BCP

1- Copia de DNI o CE vigente (por ambos lados) y la del apoderado (en caso de menores de edad).

2- Autorización del apoderado (en caso de menores de edad).

3- Certificado de antecedentes policiales y penales (en caso de mayores de edad).

4- Constancia de rendimiento académico comprobando como mínimo tercio superior en 3ro, 4to y 5to de secundaria.

5- En caso el colegio realice la calificación en letras, debes haber obtenido un mínimo 95% de notas en el rango A y AD, y como máximo un 5% en notas en B.

6- No debes haber obtenido ninguna C en tercero, cuarto y quinto de secundaria, como notas finales.

7- Certificado de Estudios.

8- Sustento de ingreso a la universidad elegida por la modalidad aprobada.